В Мурманском международном лицее увековечили имя Егора Волосевича

Память героя Егора Волосевича, мурманчанина, отдавшего свою жизнь, защищая мирных людей в ходе грузино-осетинского вооружённого конфликта, увековечили в родном для него Мурманском международном лицее. Доска памяти Егору Волосевичу открыта по инициативе активистов Мурманского регионального отделения Общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Егор Волосевич - невысокий веселый парень, любознательный ученик, надёжный друг и любящий сын. Таким его запомнили все, кому посчастливилось быть знакомым с Егором. Совсем юный, он обладал по-мужски сильным и очень взрослым чувством долга. Верил в справедливость. Именно поэтому по собственной воле он ушёл на передовую вооруженного конфликта, встал на защиту мирных и ни в чем не повинных людей.

Егорушка, так его часто назвали, был невероятно талантлив. Любил литературу, был творческим человеком, выступал на школьных вечерах: пел, читал стихи, играл в театральных постановках. Поступил в МГТУ, отучился несколько месяцев и ушёл в армию. Глубоко верующий в Бога, искренне любящий Родину, молодой человек, мечтал о счастливом, а главное, мирном будущем. О том, что Егор оказался в гуще военных действий, дома не знали. Любящий сын, брат и внук не захотел волновать родных.

«Сообщение о том, что Егор погиб, мы получили в Мурманске, - вспоминает Елена Кильдеева, мама Егора Волосевича. - Это тяжело для нашей семьи. В лицее действительно поселился ангел. Он был очень добрым отзывчивым парнем. За 20 лет он сделал то, что должен был сделать».

Гвардии рядовой Егор Волосевич – механик-водитель взвода управления самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части погиб 19 августа 2008 года при исполнении боевого задания в Абхазии. Похоронен на Аллее воинской славы в посёлке Мурмаши. В последний путь, как и положено герою, его проводили со всеми воинскими почестями.

Имя Егора Волосевича навсегда останется в сердцах мурманчан, рядом с именами других защитников Отечества, отдавших свои жизни на благо Родины. Работа по увековечиванию памяти жителей области, погибших в вооружённых конфликтах в мирное для России время, скрупулёзно ведётся региональной организацией «Российского Союза ветеранов Афганистана». Её усилиями установлено уже 9 памятных досок в школах, где учились герои.

Мемориальная доска с портретом героя Егора Волосевича установлена в родном для него лицее, напротив кабинета истории. Место выбрано не случайно.

«Начиная с первого класса, для детей мы будем проводить экскурсии, - говорит Светлана Камкина, директор Мурманского международного лицея г. Мурманска. - Расскажем о герое. Для того, чтобы они понимали, что патриотизм – не пустые слова, а это готовность защитить Родину, родных, близких, землю. И эту готовность нужно воспитывать».

11 лет назад, через несколько дней после гибели Егора, его младший брат пошёл в первый класс, и тогда поставил себе цель в память о брате на отлично закончить школу. Слово своё он сдержал.