В Мурманском многопрофильном клиническом центре появилось новое отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения

В нём будут оказывать пациентам высокотехнологичную помощь.

Вмешательства будут проводиться через артериальные и венозные сосуды, через камеры сердца под рентгеновским контролем, что позволит работать с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациентов.

Все это возможно благодаря современному оборудованию, деньги на которое было выделено из федерального и регионального бюджетов.

Работа по совершенствованию высокотехнологичной помощи продолжается. Основная задача, по словам руководства учреждения, сейчас сформировать оперативную доставку пациентов в отделение, поскольку время здесь играет решающее значение.