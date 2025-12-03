В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центрПрогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.25 19:30

В Мурманском морском порту заработала мультимедиа-инсталляция «Ключ Арктики»

Её торжественный запуск был приурочен ко Дню атомного ледокольного флота России.

Совместный проект контентной платформы и художественного объединения «PANTERRA» посвящён развитию русской Арктики, флагманом которого выступает Мурманская область. Атомный ледокольный флот богат своей историей, которой не было бы без людей, готовых покорять ледяную пустыню в поисках истины.

Яков Антонов, генеральный директор «Атомфлота»: «Какие люди стояли на истоках, какие люди стояли на каждом этапе, о том, насколько их труд, их решимость, их смелость послужили одной большой задаче и одному большому решению развития арктических перевозок и тому, что сейчас атомный ледокольный флот является для страны - его уникальность, его неповторимость, его очарование».

Инсталляция призвана передать дух вдохновения, который на протяжении многих лет люди черпают в Арктике.

Александра Кондаурова, заместитель губернатора Мурманской области: «Много веков назад наши предки осваивали эту территорию, вдохновляясь её мощью, суровостью. Сегодня она продолжает вдохновлять людей на свершения, а мы, как правительство региона, всецело поддерживаем подобные инициативы».

Уникальный в своём роде проект объединяет в себе желание к исследованию неизведанных ранее глубин Арктики и симбиоз природы и технологий.

Виктория Строй, художник объединения «PANTERRA»: «У нас есть архитектура, есть определенная история. Это автокран, который переносит привезённый артефакт, который приехал сюда на плавучем кране, который мы видим за автокраном. Поэтому есть определенный поворот, чтобы создать ощущение динамики, что мы, как будто, остановили какое-то кино и наблюдаем за этим кадром».

Арт-объект будет находиться на площади морского вокзала с 3 по 5 декабря, увидеть его смогут все желающие.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 13 серия (16+)22:55Городские хроники (6+)23:25«Цена победы». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 74 копейки, доллар прибавил 49 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»