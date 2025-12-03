В Мурманском морском порту заработала мультимедиа-инсталляция «Ключ Арктики»

Её торжественный запуск был приурочен ко Дню атомного ледокольного флота России.

Совместный проект контентной платформы и художественного объединения «PANTERRA» посвящён развитию русской Арктики, флагманом которого выступает Мурманская область. Атомный ледокольный флот богат своей историей, которой не было бы без людей, готовых покорять ледяную пустыню в поисках истины.

Яков Антонов, генеральный директор «Атомфлота»: «Какие люди стояли на истоках, какие люди стояли на каждом этапе, о том, насколько их труд, их решимость, их смелость послужили одной большой задаче и одному большому решению развития арктических перевозок и тому, что сейчас атомный ледокольный флот является для страны - его уникальность, его неповторимость, его очарование».

Инсталляция призвана передать дух вдохновения, который на протяжении многих лет люди черпают в Арктике.

Александра Кондаурова, заместитель губернатора Мурманской области: «Много веков назад наши предки осваивали эту территорию, вдохновляясь её мощью, суровостью. Сегодня она продолжает вдохновлять людей на свершения, а мы, как правительство региона, всецело поддерживаем подобные инициативы».

Уникальный в своём роде проект объединяет в себе желание к исследованию неизведанных ранее глубин Арктики и симбиоз природы и технологий.

Виктория Строй, художник объединения «PANTERRA»: «У нас есть архитектура, есть определенная история. Это автокран, который переносит привезённый артефакт, который приехал сюда на плавучем кране, который мы видим за автокраном. Поэтому есть определенный поворот, чтобы создать ощущение динамики, что мы, как будто, остановили какое-то кино и наблюдаем за этим кадром».

Арт-объект будет находиться на площади морского вокзала с 3 по 5 декабря, увидеть его смогут все желающие.