Региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование увеличенаНа период крещенских купаний в Мурманске вводятся ограничения движения транспорта по проспекту Героев-североморцев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.22 19:30

В Мурманском морском рыбном порту прошло стартовое совещание, посвященное запуску национального проекта «Производительность труда»

Повысить эффективность труда решили сотрудники Мурманского морского рыбного порта. Обучать их самым современным методам бережливого производства без отрыва от работы будут эксперты Федерального центра компетенций.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Это очень уникальный нацпроект, который даёт возможность, что важно, бесплатно получить консультации специалистов по внедрению методов бережливого производства, которые позволяют снижать себестоимость не за счёт сокращения персонала, а за счёт исключения ненужных движений, хранений».

Специалисты и руководители будут проходить специальные тренинги, а также учиться грамотно выстраивать производственный процесс.

Даниил Полещук, исполнительный директор АО «Мурманский морской рыбный порт»: «Предприятию это даёт увеличение производительности труда на 30%, во всяком случае, такие цели и задачи мы перед собой ставим, видим. За последние годы работы мы поняли, что самое ценное – это человеческий капитал и человеческий потенциал, поэтому верим в наш успех, в то, что есть внутренние резервы предприятия, которые позволят добиться столь высоких цифр».

Мурманский морской рыбный порт решил взять от нацпроекта как можно больше и воспользовался расширенной поддержкой – предприятие будет работать с экспертами Федерального центра компетенций не стандартные 6 месяцев, а 12. 

Роман Добряков, руководитель проекта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»: «У порта будет замечательная возможность провести обучение своих сотрудников бережливому производству, причём на безвозмездной основе. Обучение будет проводится силами тренеров ФЦК, которые являются выпускниками производственных систем с таких предприятий как «Северсталь», «Тайота», «Росатом», то есть тех предприятий, которые достигли больших успехов в развитии производственных систем».

Елена Григорьева, руководитель регионального центра компетенций: «Методология для всех одинаковая. Шаблонное решение накладывается на все процессы в каждом предприятии, это практически одно и то же, но здесь учитывается особенность, предприятия. Есть большой опыт лучших практик. Огромный опыт, с 2018 года реализуется, поэтому нам есть, что предложить нашим предприятиям, аналогичные практики предприятий нашей большой России».

К 2024 году в проект будут вовлечены более 6 тысяч предприятий по всей стране. В нашей области его участниками должны стать 15 компаний.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование увеличена-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 29 копеек, евро – на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января субсидия и компенсация расходов на оплату ЖКУ не предоставляется при наличии судебной задолженности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика