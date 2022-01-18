В Мурманском морском рыбном порту прошло стартовое совещание, посвященное запуску национального проекта «Производительность труда»

Повысить эффективность труда решили сотрудники Мурманского морского рыбного порта. Обучать их самым современным методам бережливого производства без отрыва от работы будут эксперты Федерального центра компетенций.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Это очень уникальный нацпроект, который даёт возможность, что важно, бесплатно получить консультации специалистов по внедрению методов бережливого производства, которые позволяют снижать себестоимость не за счёт сокращения персонала, а за счёт исключения ненужных движений, хранений».

Специалисты и руководители будут проходить специальные тренинги, а также учиться грамотно выстраивать производственный процесс.

Даниил Полещук, исполнительный директор АО «Мурманский морской рыбный порт»: «Предприятию это даёт увеличение производительности труда на 30%, во всяком случае, такие цели и задачи мы перед собой ставим, видим. За последние годы работы мы поняли, что самое ценное – это человеческий капитал и человеческий потенциал, поэтому верим в наш успех, в то, что есть внутренние резервы предприятия, которые позволят добиться столь высоких цифр».

Мурманский морской рыбный порт решил взять от нацпроекта как можно больше и воспользовался расширенной поддержкой – предприятие будет работать с экспертами Федерального центра компетенций не стандартные 6 месяцев, а 12.

Роман Добряков, руководитель проекта АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»: «У порта будет замечательная возможность провести обучение своих сотрудников бережливому производству, причём на безвозмездной основе. Обучение будет проводится силами тренеров ФЦК, которые являются выпускниками производственных систем с таких предприятий как «Северсталь», «Тайота», «Росатом», то есть тех предприятий, которые достигли больших успехов в развитии производственных систем».

Елена Григорьева, руководитель регионального центра компетенций: «Методология для всех одинаковая. Шаблонное решение накладывается на все процессы в каждом предприятии, это практически одно и то же, но здесь учитывается особенность, предприятия. Есть большой опыт лучших практик. Огромный опыт, с 2018 года реализуется, поэтому нам есть, что предложить нашим предприятиям, аналогичные практики предприятий нашей большой России».

К 2024 году в проект будут вовлечены более 6 тысяч предприятий по всей стране. В нашей области его участниками должны стать 15 компаний.