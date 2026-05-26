В Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени Месяцева провели уникальный обучающий семинар

Будущие специалисты рыбной отрасли узнали больше о спасении морских млекопитающих, которые случайно попали в орудие лова или запутались в рыболовных сетях.

По данным Международной китобойной комиссии, ежегодно в мире из-за запутывания в рыболовных снастях и случайного прилова гибнут около 300 тысяч китов, дельфинов и тюленей. Проблема не новая - технологии безопасного распутывания животных разрабатываются с 1979 года. И сегодня мурманские студенты и курсанты специальностей «Водные биоресурсы и аквакультура», «Промышленное рыболовство» и «Судовождение» узнали больше о помощи морским млекопитающим.

Даниил Постников, студент ММРК им. Месяцева: «Хочу узнать, как помогать животным, которые попали, например, в тралы».

Нугзар Арахамия, студент ММРК им. Месяцева: «Я очень люблю животных, поэтому пришёл сюда».

Спикеры семинара прошли специальное обучение ещё в 2016 году и теперь передают знания учащимся. Они проводили такие интенсивы многократно -только в этом году побывали на Сахалине, в Новороссийске, во Владивостоке и теперь в Мурманске.

Вячеслав Козлов, руководитель группы помощи морским животным «Друзья Океана»: «Семинар направлен на безопасность морских животных и их безопасное извлечение из сетей. Отдельный блок - дельфины и тюлени. Эти вопросы нужно поднимать с самых азов, особенно для будущих специалистов».

Татьяна Ефремова, автор проекта гражданской науки «Киты Териберки»: «За этот год помогли двум тюленям в Териберке и Кандалакше. Для нашей области этот семинар имеет огромное значение. Именно эти дети пойдут в море и столкнутся с запутанными животными».

Помимо теории студентам показали реальные видеозаписи спасательных операций в экстремальных условиях. А затем дали в руки настоящее профессиональное оборудование - те самые инструменты, с помощью которых распутывают животных, не причиняя вреда ни им, ни орудиям лова. Полученные знания позволят выпускникам морского рыбопромышленного колледжа грамотно действовать в критической ситуации и повышать шансы на спасение морских млекопитающих.