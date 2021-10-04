В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялась церемония посвящения в нахимовцы ребят, зачисленных этим летом

В присутствии командующего Северным флотом Александра Моисеева клятву произнесли 80 первокурсников и ещё несколько учащихся старших курсов.

Адмирал поздравил молоды людей со знаменательным событием и пожелал успехов в учёбе, спортивной и творческой деятельностях. Также командующий флотом отметил, что нахимовцы — всегда желанные гости на кораблях и в частях флота.

В завершение торжественной церемонии учащиеся всех семи курсов училища прошли по плацу торжественным маршем и исполнили строевые песни.

В этом году мурманская «Нахимовка» достигла полной численности, а в 2022 году стены учебного заведения покинут первые выпускники.