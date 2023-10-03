В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы новых учащихся

Торжественное обязательство дали 87 первокурсников, поступивших в учебное заведение в этом году.

Одно из первых серьёзных испытаний, с которым столкнулись первокурсники Мурманского Нахимовского военно-морского училища – это церемония посвящения. Город-герой в это время не радует хорошей погодой, а событие занимает немало времени. К слову, это одна из последних возможностей увидеть родителей до каникул. Ребята будут жить по строгому распорядку.

Воспитанников училища поздравили заместитель командующего Северным флотом, представители региональных органов власти, духовенства.

Желали - крепить и преумножать флотские традиции, отлично учиться и добиваться успеха в спорте.

После церемонии нахимовцы всех курсов прошли по плацу торжественным маршем под аккомпанемент оркестра Северного флота, а также спели строевые песни.

Иван Левин, нахимовец: «Было волнительно, очень переживал о том, как мы пройдём в строю. Хотелось, чтобы мы прошли идеально».

Мурманское Нахимовском военно-морское училище - самое северное учебное заведение Министерства обороны. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Учебно-материальная и спортивная база училища считается лучшей среди образовательных организаций северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото-, видео- и радиостудии, класс робототехники и многое другое.