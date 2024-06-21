В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялся первый выпуск нахимовцев, прошедших полный курс обучения с 5-го по 11-й класс

Аттестаты о среднем общем образовании и нагрудные знаки об окончании училища получили 59 молодых людей.

На торжественной церемонии нахимовцы исполнили Гимн выпускника, затем на строевом плацу училища вместе с воспитанницами танцевальных коллективов Мурманска исполнили вальс.

В завершении торжественной церемонии ребята прошли по плацу торжественным маршем и по традиции бросили на память монеты.

Среди выпускников – ребята из Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краёв, Свердловской, Мурманской и Калининградской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

12 выпускников окончили нахимовку с отличием, восемь из них с медалью «За особые успехи в учении».

Мурманское Нахимовское военно-морское училище считается самым северным учебным заведением Министерства обороны России.