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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.25 19:30

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» прошёл региональный кадетский бал

В нём приняли участие студенты кадетских классов и корпусов.

Просторный украшенный зал, классическая музыка, элегантные наряды. В «Лапландии» состоялся региональный кадетский бал – событие, где юноши демонстрируют галантность, а девушки - грацию. Это не только красивая традиция и часть нашей истории, но и урок, формирующий у молодых людей культуру поведения на торжественном светском мероприятии.

Юрий Бояркин, вице-адмирал: «Это нужно будущему офицеру… Для кадетов - это воспитание, поведение и жизнь… Им необходимо не только учиться стрелять и побеждать, но и правильно веси себя в быту, общаться с девушками. Это тоже очень важно в жизни кадета».

Чтобы продемонстрировать точность и синхронность движений, пары репетировали и учились правилам этикета в течение долгого времени.

Милана Юмашева и Артем Хренков, участники кадетского бала: «Это что-то новое будет для нас. Мы везде участвуем, везде активные, решили попробовать и здесь. Будет очень интересно… Практически всегда мы участвуем в паре. Тренировки были два месяца, старались занятия не пропускать».

В танцевальную программу вошли испанский и фигурный вальсы, полька, кадриль и другие классические произведения, присущие русскому балу. В честь 80-летия Победы в этом году в программу добавлена спецноминация».

Маргарита Баусова и Дмитрий Чибисов, участники кадетского бала: «Для нас очень важен вальс Победы, потому что он самый эффектный у нас».

Елизавета Чекулаева и Даниил Васильев, участники кадетского бала: «У нас есть разные направления танцев: испанский вальс, полонез, квадратный вальс… Готовились долго, с начала октября. Мой любимый танец кадриль, а самый сложный – сударушка».

В состав жюри вошли и специалисты в области хореографического искусства, представители силовых структур и ведомств. Оценка проводилась не только по качеству исполнения танцевальных номеров, но и по уровню владения бальным церемониалом.

Ольга Городищенская, член жюри: «В первую очередь оценивали мастерство исполнения, артистизм, взаимодействие в паре и знание программы… Оценивали и опрятный внешний вид, соответствующий данному мероприятию».

В этом году событие собрало более 76 участников. Победителям и призёрам в каждой номинации вручили наградные кубки и дипломы. Также традиционно, в отдельной номинации выбирали лучшую пару бала - Приму и Премьера.

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