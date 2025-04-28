В Мурманском областном драматическом театре открыли выставку работ сотрудников учреждения

Фёдор Архипов – один из организаторов проекта, который отбирал произведения для экспозиции. Как признается художник, процесс этот давался с трудом.

Фёдор Архипов, главный художник Мурманского областного драматического театра: «До этого у нас были только фотозоны, были витрины, мы выставляли костюмы и думали, как развиваться в этом направлении. Пришла идея заполнить стены работами наших художников, декораторов и артистов, и прочих людей, не связанных даже с художественно-постановочной частью».

Мария Антоновская работает художником-бутафором, но когда-то девушка хотела стать спасателем. После школы выучилась по этому направлению, но решила, что без искусства не может жить, поэтому вернулась к карандашу и кистям.

Мария Антоновская, художник-бутафор Мурманского областного драматического театра: «Я поняла, что закулисье – мое. И это естественно, так как работа творческая, постоянно приходится рисовать и что-то дорисовывать, что-то придумывать. Поэтому постоянно рисуем и в свободное время. Вот, например, корабль – это подарок моему мужу на день рождения».

На выставке представлены работы и коллеги Марии - Софьи Шахновской. Софья с детского сада любит рисовать, поэтому перед ней не стояли вопросы: кем стать в будущем или на кого пойти учиться.

Софья Шахновская, начальник художественно-декорационного цеха: «Я рисую всю жизнь. Я очень любила рисовать ещё в детском саду. Все дети бегали, играли, а я с карандашом могла часами сидеть. Это меня увлекает, это меня успокаивает, это помогает мне в жизни. Какое бы настроение не было – лёгкости, хорошего настроения – такие работы получаются. А бывает, что плохо, что-то грустно, что-то светлое нарисуешь и поднимешь себе настроение и людям вокруг».

На выставке есть работы, созданные не только карандашами и красками, но и исполненные в современных техниках. Так, Лука Гришин в творчестве прибегает к помощи фотоаппарата. Артист Мурманского областного драматического театра называет свои произведения искусства «картинками», так как скромно считает, что до картин они не дотягивают.

Лука Гришин, артист Мурманского областного драматического театра: «Так как я закончил режиссуру в ВШСИ, то мы очень много говорили там про композицию, много говорили про вкус режиссёрский. Поэтому, я думаю, что это самое основное. Если у человека есть вкус, особенно, у художника, то не обязательно рационально понимать. Рационально мы можем разобрать потом, что и как, а я больше подхожу интуитивно. Если я вижу, что здесь что-то цепляет, то я думаю, что цепляет».

Работы сотрудников Мурманского областного драматического театра можно увидеть в фойе учреждения. Коллекцию постепенно будут обновлять и дополнять, ведь работ оказалось немало.