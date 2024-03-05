В Мурманском областном драматическом театре представили новый спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит»

На сцене развернётся комедия французского драматурга Ива Жамиака.

На сцене Мурманского областного драматического театра поставили комедийный спектакль по пьесе французского драматурга Ива Жамиака «Месье Амилькар, или Человек, который платит». Режиссёром выступил Алексей Ожогин, который на север приехал из столицы.

Алексей Ожогин, режиссёр-постановщик спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит»: «Как мне кажется, речь в пьесе идёт о тех общечеловеческих важных вещах, про которые мы иногда забываем, хотя они лежат на поверхности. Думаю, что данная постановка даст возможность вспомнить о них, задуматься и, может быть, что-то переосмыслить».

Действие разворачивается вокруг Месье Амилькара, который знакомится с другими действующими лицами на улице. Кому-то он навязывает контракт и требует его немедленного исполнения, кто-то за определенную плату становится его дочерью, а безработного он нанимает, чтобы тот стал его другом. Именно его роль безработного досталась заслуженному артисту России Владимиру Равдановичу.

Владимир Равданович, актёр Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России: «У меня роль второго плана, но тоже такая довольно объёмная. Сначала она такая, как и у всех нас, практически такая гротесковая, а потом уже переходит в более психологически традиционный театр. Как бы меняемся мы внутри. История маленького человека. Он такой вот одинокий, безработный, несчастный художник».

Помимо Алексея Ожогина поставить спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит» приехали также балетмейстер Ник Шония и художник-постановщик Нина Гордиенко, с которыми у труппы сложились приятные отношения.

Владимир Равданович, актёр Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России: «Работалось с режиссёром просто замечательно! В прочем, практически со всеми, с кем мне доводилось сталкиваться. Каких-то особых трудностей, недопониманий и прочего не было, всё очень внятно, понятно, доступно».

Однако не только этой премьерой нас порадует Мурманский областной драмтеатр. Впереди много других новых и ярких постановок.

Светлана Осташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «У нас сейчас юбилейный год, нам 85! Мы будем очень достойно, ярко отмечать 85-летие 29 марта. К нашему юбилею мы готовим премьеры. Например, премьера Месье Амилькар состоится в ближайшие дни, а также у нас будет премьера спектакля «Отель двух миров» на большой сцене.

Во время репетиций артистов ждало множество технических трудностей, из-за которых приходилось несколько раз откладывать премьеру спектакля, поэтому комедия выйдет в свет в преддверии 8 Марта, став подарком для милых дам.