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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.21 19:30

В Мурманском областном драматическом театре продолжается глобальная реконструкция

Здание административно-бытового корпуса уже полностью готово, осталось лишь выполнить чистовую отделку в студии звукозаписи. Уже сегодня решался вопрос по выбору цвета стен и занавеса.

Уже к началу осени Мурманский областной драматический театр откроет свои двери для первых посетителей. Напомним, закончить ремонтные работы должны были ещё 27 марта - ко Дню театра, но пандемия внесла свои коррективы и сроки поставки материалов были нарушены. Но быть может оно и к лучшему, у экспертов появилось время, чтобы продумать и выбрать такие мелочи, как цвета стен и занавесов.

Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России»: «Достаточно сложно представить, как это будет выглядеть в итоге, для меня, потому что нет визуализаций зала, есть только материалы, которые можно увидеть и потрогать».

В настоящий момент идёт облицовка мрамором стен холла и полов в большом зале. Над решением масштабной задачи работают всего 8 мастеров. Укладку создают из разных видов мрамора, чтобы удивить зрителей оригинальностью и красотой. Сталкиваются работники и со сложностями.

Александр Егикян, мастер-отделочник: «Холод, в который приезжает камень. Мурманск отличается своими особенностями, холодно. Приезжает камень, он должен отстояться, отогреться до определенной температуры, после чего можно только укладывать».

Финансирование на реконструкцию драмтеатра по нацпроекту на 2021 год уже получено в полном объёме. Стоимость всех ремонтных работ составляет 1,5 миллиарда рублей.

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