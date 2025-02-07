В Мурманском областном драматическом театре прошла первая читка пьесы «Мурманский вальс»
Пьеса «Мурманский вальс» расскажет зрителю трогательную историю двух сирот на фоне нового расцвета города-героя.
Сегодня в стенах Мурманского областного драматического театра проходит первая читка пьесы «Мурманский вальс».
Николай Гадомский, режиссёр-постановщик пьесы «Мурманский вальс»: «Маня и Мишка, что, малыши, с Днём Победы!».
Жизнь главных героев Мани и Мишки, двух мурманских сирот, похожа на сказку, где есть ангелы, ведьмы и добрые старики, заменившие родителей. Идею пьесы о Мурманске её автору Михаилу Романенко подал коллега по цеху Николай Гадомский. Поставить что-то настоящее о любимом городе для Михаила стало интересной задачей.
Целый год он собирал материал для будущего спектакля. Каждый герой пьесы выверен и имеет реальный прототип. Вдохновение, по завету Гайдая автор черпал на улицах Мурманска.
Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «И на вокзалах посидел, и в очередях … И это озаряет больше, и поражает, чем какие-то искусственные выдумки».
Николай Гадомский, режиссёр-постановщик пьесы «Мурманский вальс»: «Николаич, кого заведёшь, белочка, ты моя … хоть и не далёкая».
Персонажи получились яркие, источающие жизнь. А история заставит зрителя местами посмеяться, местами задуматься, а где-то даже проронить слезу.
Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «Услышать то, чем живут люди … Такие истории тоже прозвучат наши спектакле».
Чтобы посвятить Мурманску произведение искусства, город нужно не только давно знать, но и любить. Автор пьесы Михаил Романенко хоть и не родился в столице Заполярья, но считает себя настоящим мурманчанином. Поэтому в свою пьесу он вложил все те чувства, которые испытывает к городу.
Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «Спектакль о чём-то высоком … Чтобы крупицу тепла отдать кому-то другому».
Первая читка растрогала, поразила и заставила от души посмеяться. Труппа областного драмтеатра планирует показать пьесу «Мурманский вальс» зрителям уже в мае этого года.