В Мурманском областном драматическом театре прошла первая читка пьесы «Мурманский вальс»

После Великой Отечественной войны Мурманск быстро стал восстанавливаться, несмотря на то что он был вторым городом по количеству бомбежек после Сталинграда. Люди старались скорее забыть те страшные дни, жить, растить детей и радоваться солнцу.

Пьеса «Мурманский вальс» расскажет зрителю трогательную историю двух сирот на фоне нового расцвета города-героя.

Сегодня в стенах Мурманского областного драматического театра проходит первая читка пьесы «Мурманский вальс».

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик пьесы «Мурманский вальс»: «Маня и Мишка, что, малыши, с Днём Победы!».

Жизнь главных героев Мани и Мишки, двух мурманских сирот, похожа на сказку, где есть ангелы, ведьмы и добрые старики, заменившие родителей. Идею пьесы о Мурманске её автору Михаилу Романенко подал коллега по цеху Николай Гадомский. Поставить что-то настоящее о любимом городе для Михаила стало интересной задачей.

Целый год он собирал материал для будущего спектакля. Каждый герой пьесы выверен и имеет реальный прототип. Вдохновение, по завету Гайдая автор черпал на улицах Мурманска.

Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «И на вокзалах посидел, и в очередях … И это озаряет больше, и поражает, чем какие-то искусственные выдумки».

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик пьесы «Мурманский вальс»: «Николаич, кого заведёшь, белочка, ты моя … хоть и не далёкая».

Персонажи получились яркие, источающие жизнь. А история заставит зрителя местами посмеяться, местами задуматься, а где-то даже проронить слезу.

Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «Услышать то, чем живут люди … Такие истории тоже прозвучат наши спектакле».

Чтобы посвятить Мурманску произведение искусства, город нужно не только давно знать, но и любить. Автор пьесы Михаил Романенко хоть и не родился в столице Заполярья, но считает себя настоящим мурманчанином. Поэтому в свою пьесу он вложил все те чувства, которые испытывает к городу.

Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «Спектакль о чём-то высоком … Чтобы крупицу тепла отдать кому-то другому».

Первая читка растрогала, поразила и заставила от души посмеяться. Труппа областного драмтеатра планирует показать пьесу «Мурманский вальс» зрителям уже в мае этого года.