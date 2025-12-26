В Мурманском областном драматическом театре провели показ спектакля «Карнавальная ночь» по мотивам оригинального сценария

В канун Нового года творческий коллектив театра радует зрителей праздничным репертуаром.

«Карнавальная ночь» - музыкальный спектакль о любви. Главные герои - юная пара, которой предстоит воссоединиться, пройдя всевозможные приключения. В каждый образ создатели вложили немалое количество сил и времени, и все для того, чтобы удивить зрителей схожестью персонажей спектакля с героями фильма.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «У нас сделан специальный пластический грим для персонажей Огурцова. Например, Диану Артемову мы постарались визуально сделать очень похожей на Людмилу Гурченко. Вы увидите, потому что это сразу бросается в глаза, потому что зрители уже говорят, что прямо до мурашек».

Чтобы точнее и ярче передать эпоху советского времени команда совместными усилиями занималась поисками вещей и гардероба тех лет.

Фёдор Архипов, главный художник Мурманского областного драматического театра: «Каждый костюм он что-то в себе несёт, костюм что-то обозначает и говорит о его стиле, внутренних чертах. Поэтому создание каждого костюма - это отдельная очень интересная задача».

В фильме всего 4 песни, а в одноименном спектакле их 12. Каждая композиция - это отдельно продуманный и отрепетированный номер.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Билеты на «Карнавальную ночь» все проданы, там можно следить буквально за единичными, которые появляются и быстро исчезают. Но я хочу сказать, что «Карнавальную ночь» мы повторим в феврале».

На новогодних каникулах драмтеатр порадует гостей праздничными спектаклями. Для взрослых покажут спектакль «Чародеи», а детей порадуют известной сказкой «Морозко».