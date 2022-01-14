В Мурманском областном драматическом театре состоялось празднование 300-летия со дня основания российской прокуратуры

Должности генерал-прокурора и обер-прокурора были введены, как и многое другое в нашей стране, царём Петром I – 12 января 1722 года. С тех пор и до сегодняшнего дня сотрудники прокуратуры следят за соблюдением законов, оберегая права и обязанности простых граждан. Прокуратура Мурманской области также задействована в самых разных сферах жизни региона, и, как контролирующий орган, она решает много задач.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «В прошлом году мы рассмотрели более 20 тысяч обращений граждан нашего региона, которые касались вопросов, в основном, защит их социальных прав, вопросов, связанных с функционированием ЖКХ. Были приняты исчерпывающие меры реагирования: в поле нашего зрения находились, конечно, вопросы защиты наиболее социально уязвимых граждан – это пенсионеров, инвалидов, обеспечение их трудовых прав».

Более того, благодаря работе прокуроров было возмещено более 150 миллионов рублей невыплаченной работодателями заработной платы, и это далеко не всё. Помимо прочего, в ведении государственных обвинителей находится и деятельность военных прокуроров, которые также отмечают свой профессиональный праздник 12 января.

Сергей Казаков, прокурор Северного Флота: «В числе наших приоритетов – защита прав и законных интересов военнослужащих граждан, интересов общества и государства, поддержание высокой боевой готовности войск Северного флота и других поднадзорных воинских формирований. Значительное внимание уделяется надзору за исполнением законов о государственном оборонном заказе и поступление контролируется в войска новых образцов вооружения и военной техники».

Военным прокурорам приходится работать в самых разных условиях, прокурорско-следственный участок есть даже на Новой Земле. Поздравили сотрудников «ока государева» и представители Мурманской областной Думы. По словам председателя регионального парламента, именно прокуроры контролируют законность принимаемых в Думе нормативно-правовых актов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Прокуратура у нас участвует во всех заседаниях Думы, на наших профильных комитетах, круглых столах, рабочих группах. И мы вырабатываем общее мнение по тому или иному вопросу, и конечно, учитываем мнение прокуратуры при принятии каждого законопроекта, потому что у нас цель одна – мы работаем с людьми и для людей».

Глава региона весьма высоко оценил профессионализм наших прокуроров. По его словам, сотрудники надзорного органа очень чутко реагируют на любые проблемы, которые есть в области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас выстроено конструктивное взаимодействие. Нам органы прокуратуры помогают, в том числе борьбе с недобросовестными контрагентами, с теми, кто не исполняет закон, договорные обязательства. Мы прислушиваемся ко всем тем предложениям и замечаниям, которые есть в деятельности органов местного самоуправления, и в деятельности органов государственной власти. И в этом смысле выстроен очень чёткий, конструктивный диалог, который направлен на одну цель, чтобы права наших граждан были защищены».

После вступительного слова и поздравлений от генерального прокурора самым заслуженным сотрудникам были вручены награды и памятные подарки.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.