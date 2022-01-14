14 января в Мурманске стартует масштабный гастрономический фестивальЭпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.22 19:30

В Мурманском областном драматическом театре состоялось празднование 300-летия со дня основания российской прокуратуры

Должности генерал-прокурора и обер-прокурора были введены, как и многое другое в нашей стране, царём Петром I – 12 января 1722 года. С тех пор и до сегодняшнего дня сотрудники прокуратуры следят за соблюдением законов, оберегая права и обязанности простых граждан. Прокуратура Мурманской области также задействована в самых разных сферах жизни региона, и, как контролирующий орган, она решает много задач.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «В прошлом году мы рассмотрели более 20 тысяч обращений граждан нашего региона, которые касались вопросов, в основном, защит их социальных прав, вопросов, связанных с функционированием ЖКХ. Были приняты исчерпывающие меры реагирования: в поле нашего зрения находились, конечно, вопросы защиты наиболее социально уязвимых граждан – это пенсионеров, инвалидов, обеспечение их трудовых прав».

Более того, благодаря работе прокуроров было возмещено более 150 миллионов рублей невыплаченной работодателями заработной платы, и это далеко не всё. Помимо прочего, в ведении государственных обвинителей находится и деятельность военных прокуроров, которые также отмечают свой профессиональный праздник 12 января.

Сергей Казаков, прокурор Северного Флота: «В числе наших приоритетов – защита прав и законных интересов военнослужащих граждан, интересов общества и государства, поддержание высокой боевой готовности войск Северного флота и других поднадзорных воинских формирований. Значительное внимание уделяется надзору за исполнением законов о государственном оборонном заказе и поступление контролируется в войска новых образцов вооружения и военной техники».

Военным прокурорам приходится работать в самых разных условиях, прокурорско-следственный участок есть даже на Новой Земле. Поздравили сотрудников «ока государева» и представители Мурманской областной Думы. По словам председателя регионального парламента, именно прокуроры контролируют законность принимаемых в Думе нормативно-правовых актов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Прокуратура у нас участвует во всех заседаниях Думы, на наших профильных комитетах, круглых столах, рабочих группах. И мы вырабатываем общее мнение по тому или иному вопросу, и конечно, учитываем мнение прокуратуры при принятии каждого законопроекта, потому что у нас цель одна – мы работаем с людьми и для людей».

Глава региона весьма высоко оценил профессионализм наших прокуроров. По его словам, сотрудники надзорного органа очень чутко реагируют на любые проблемы, которые есть в области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас выстроено конструктивное взаимодействие. Нам органы прокуратуры помогают, в том числе борьбе с недобросовестными контрагентами, с теми, кто не исполняет закон, договорные обязательства. Мы прислушиваемся ко всем тем предложениям и замечаниям, которые есть в деятельности органов местного самоуправления, и в деятельности органов государственной власти. И в этом смысле выстроен очень чёткий, конструктивный диалог, который направлен на одну цель, чтобы права наших граждан были защищены».

После вступительного слова и поздравлений от генерального прокурора самым заслуженным сотрудникам были вручены награды и памятные подарки.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире05:20«Американец». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Среди олив». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Жители дома №2 по улице Полярный Круг засыпают под звуки капели... Но им это не нравится!-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика