В Мурманском областном драматическом театре состоялся гала-концерт первого фестиваля театра «Талант»

Большая часть программы фестиваля «Талант» состоялась на площадках в Апатитах и Кировске, где выступили звёзды театра и кино. В Мурманске же гостей культурного события ждал гала-концерт, который стал своеобразным подведением итогов.

Сергей Новожилов, художественный руководитель фестиваля театра в Хибинах «Талант»: «У нас сегодня ответственный вечер… Надеемся, что вы нас поддержите».

Мурманских зрителей порадовали исполнением знакомых всем песен и стихотворений известные актёры, среди которых были Екатерина Семенова, Оксана Сташенко, Сергей Новожилов, Анастасия Денисова, Антон Зацепин, Павел Новиков, Алёна Биккулова и Максим Колосов.

За время фестиваля на концертно-театральных площадках Мурманска, Апатитов и Кировска показали 18 спектаклей большой и малой форм.