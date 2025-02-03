День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.25 19:30
В Мурманском областном драматическом театре состоялся гала-концерт первого фестиваля театра «Талант»
Большая часть программы фестиваля «Талант» состоялась на площадках в Апатитах и Кировске, где выступили звёзды театра и кино. В Мурманске же гостей культурного события ждал гала-концерт, который стал своеобразным подведением итогов.
Сергей Новожилов, художественный руководитель фестиваля театра в Хибинах «Талант»: «У нас сегодня ответственный вечер… Надеемся, что вы нас поддержите».
Мурманских зрителей порадовали исполнением знакомых всем песен и стихотворений известные актёры, среди которых были Екатерина Семенова, Оксана Сташенко, Сергей Новожилов, Анастасия Денисова, Антон Зацепин, Павел Новиков, Алёна Биккулова и Максим Колосов.
За время фестиваля на концертно-театральных площадках Мурманска, Апатитов и Кировска показали 18 спектаклей большой и малой форм.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
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