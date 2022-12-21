В Мурманском областном драматическом театре состоялся предпоказ музыкальной сказки «Остров непослушания» по мотивам повести Джеймса Барри «Питер Пэн»

Перед вами мальчик, который не хочет взрослеть. Его имя знаю многие – это Питер Пэн. Главный друг сорванца - девочка Венди, которой суждено в волшебной стране играть маму непосед.

На сцене областного драмтеатра юных зрителей ждёт приключение с драками, выстрелами, русалками, полётами и волшебством. Как отмечает один из режиссёров-постановщиков Вадим Данцигер, идея постановки пришла ещё года два назад, а сейчас, наконец-то, удалось её осуществить.

Вадим Данцигер, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра, режиссёр-постановщик: «Почему мы всё-таки не остановились на классическом названии «Питер Пэн», а назвали «Остров непослушания», потому что здесь главные герои – это дети. Дети, которые играют, которые шалят. Где они это делают? Конечно, в мире их фантазий - на острове непослушания».

Сказка предлагает пройти всем через испытания и в заключении понять, что главным человек в жизни каждого остаётся мама.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик: «Для меня камертоном всегда является, если у меня слезы наворачиваются, значит это то, что надо. У меня наворачиваются на этом спектакле слезы, когда есть грустные моменты, связанные с мамой, с семьей, поэтому, я думаю, зрители получать большое удовольствие».

Режиссеры обещают, что в сказке будем много смеха, музыки и интерактива с детьми. После спектакля Питер Пэн и Венди пригласят зрителей в фойе театра для встречи Нового года. Юных северян ждут персонажи спектакля, подарки и Дед Мороз.

Премьера состоится в пятницу, 23 декабря.