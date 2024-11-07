В Мурманском областном драмтеатре скоро состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова

Произведения Михаила Булгакова можно увидеть и на сценах театров, и на экранах кино. «Зойкина квартира» - одна из знаменитых работ, которую особенно любят в театральных кругах, несмотря на то что эта постановка исключительно со знаком восемнадцать плюс.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Пьеса полна всевозможных поворотов».

Михаила Булгакова считают музыкальным автором. Именно поэтому создатели мурманского спектакля приняли решение, что со сцены будет играть джаз и звучать романсы.

Артисты отмечают, что сейчас работа ведётся не только над созданием спектакля на сцене, но и с пространством в самом театре. В нём будет особая атмосфера. Планируется оформить зрительское фойе, сделать фотозоны и организовать живую музыку.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Конкретно к «Зойкиной квартире» мы предполагаем использование музыкантов перед спектаклем и во время антракта. Будем создавать ту эпоху, это будет джаз. Это будут разные музыканты. Восьмого – одни, девятого – другие. Дальше мы будем думать, кого мы ещё будем приглашать. И это станет определенной страницей».

Но о чём же история, которую будут показывать на сцене драмтеатра?

Действие происходит в столице во времена НЭПа. Главная героиня – Зоя Пельц, живущая в коммунальной квартире, решает открыть домашнее ателье. Постепенно сюжет знакомит нас с новыми героями, например, с кузеном Зои.

Владимир Равданович, актёр Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России: «Это такой персонаж, немножко жуликоватый».

Подготовка спектакля велась 2,5 месяца. По словам главного режиссёра, когда у театра есть технические возможности реализовать такой спектакль и актёры справляются с материалом, магия искусства бесконечна.

Владимир Равданович, артист Мурманского областного драматического театра: «Для меня важно, что театре – это эмоция. Вот нам надо, чтобы и у зрителя они появились, надо, чтобы мы его втянули в эту историю. Когда вдруг ты понимаешь, что зритель отключился от жизни, которая за пределами театра, а сейчас он с тобой эти два часа, два-три часа».

Увидеть знаменательную премьеру Зойкиной Квартиры можно 8, 9 и 17 ноября в Мурманском областном драматическом театре.