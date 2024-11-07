В ноябре запланировано более 50 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спортаОсновными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.24 19:30

В Мурманском областном драмтеатре скоро состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова

Произведения Михаила Булгакова можно увидеть и на сценах театров, и на экранах кино. «Зойкина квартира» - одна из знаменитых работ, которую особенно любят в театральных кругах, несмотря на то что эта постановка исключительно со знаком восемнадцать плюс.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Пьеса полна всевозможных поворотов».

Михаила Булгакова считают музыкальным автором. Именно поэтому создатели мурманского спектакля приняли решение, что со сцены будет играть джаз и звучать романсы. 

Артисты отмечают, что сейчас работа ведётся не только над созданием спектакля на сцене, но и с пространством в самом театре. В нём будет особая атмосфера. Планируется оформить зрительское фойе, сделать фотозоны и организовать живую музыку.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Конкретно к «Зойкиной квартире» мы предполагаем использование музыкантов перед спектаклем и во время антракта. Будем создавать ту эпоху, это будет джаз. Это будут разные музыканты. Восьмого – одни, девятого – другие. Дальше мы будем думать, кого мы ещё будем приглашать. И это станет определенной страницей».

Но о чём же история, которую будут показывать на сцене драмтеатра?

Действие происходит в столице во времена НЭПа. Главная героиня – Зоя Пельц, живущая в коммунальной квартире, решает открыть домашнее ателье. Постепенно сюжет знакомит нас с новыми героями, например, с кузеном Зои.

Владимир Равданович, актёр Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России: «Это такой персонаж, немножко жуликоватый».

Подготовка спектакля велась 2,5 месяца. По словам главного режиссёра, когда у театра есть технические возможности реализовать такой спектакль и актёры справляются с материалом, магия искусства бесконечна.

Владимир Равданович, артист Мурманского областного драматического театра: «Для меня важно, что театре – это эмоция. Вот нам надо, чтобы и у зрителя они появились, надо, чтобы мы его втянули в эту историю. Когда вдруг ты понимаешь, что зритель отключился от жизни, которая за пределами театра, а сейчас он с тобой эти два часа, два-три часа».

Увидеть знаменательную премьеру Зойкиной Квартиры можно 8, 9 и 17 ноября в Мурманском областном драматическом театре.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 15 копеек, евро теряет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: за неделю отмечено увеличение числа сигналов на уличное освещение-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика