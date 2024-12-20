В Мурманском областном драмтеатре стартует новогодняя программа

В этом году здесь впервые будет и резиденция Деда Мороза, и музыкальные сказки для детей и взрослых. Один из таких семейных спектаклей – «Хрустальная туфелька Золушки», генеральный прогон которого прошёл в стенах учреждения культуры.

В Мурманском областном драматическом театре царит праздничная предновогодняя атмосфера. Здесь и дети, и взрослые могут оставить за порогом все заботы и погрузиться в мир добра и сказки.

В театре состоялся долгожданный прогон музыкальной сказки для семейного просмотра «Хрустальная туфелька Золушки». Автор пьесы – актёр драматического театра Михаил Романенко, режиссёром-постановщиком выступил художественный руководитель театра Николай Гадомский.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Мы уже давно думали по поводу Золушки, давно хотел её сделать. Это очень сказочная, волшебная история, которую хорошо можно сделать в нашем театре, с нашими артистами, с нашими возможностями техническими. Я надеюсь, что эта сказка принесёт волшебство под Новый год всем детям».

Эта история, знакомая многим, про девушку с добрым сердцем, которая жила в семье со злой мачехой и двумя старшими сёстрами. Они издевались над ней как могли, а Золушка искренне старалась им помочь.

За проделанный труд коллективу театра можно гордиться. Своя музыка, большая работа над костюмами, а ещё и видео-контент, который придаёт сказке своё особое очарование.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Мы попробовали сделать такой мультипликационный контент, который предполагал сопровождение действа на сцене. И получилось!».

Традиционно на детских спектаклях много взаимодействий происходит между актёрами и юными зрителями. Дети не просто смотрят, они на всё реагируют.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «У нас всегда во время сказки с детьми есть взаимодействие артистов с детьми, потому что дети очень эмоционально и активно откликаются на всё, что происходит в зале. А это очень важно».

Новогодняя программа в театре стартует 20 декабря и будет длиться до 6 января 2025 года.