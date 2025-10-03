В Мурманске открылись праздничные торговые ряды в честь 109-летия городаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.25 19:30

В Мурманском областном драмтеатре «закольцевали» «Мурманским вальсом» предыдущий и новый творческий сезоны

Полюбившийся зрителям «Мурманский вальс» соединил два культурных события.

В честь Дня рождения нашего города областной драматический театр покажет зрителям уже хорошо знакомый и любимый спектакль «Мурманский вальс». Эта трогательная история о двух сиротах на фоне расцвета областного центра после Великой Победы. Жизнь главных героев - Мани и Мишки похожа на сказку, где есть ангелы, ведьмы и добрые старики, заменившие родителей. Каждый герой пьесы выверен и имеет реальный прототип. Вдохновение, по завету Гайдая, автор черпал на улицах Мурманска.

Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «И на вокзалах посидел, и в очередях … И это озаряет больше, поражает, чем какие-то искусственные выдумки».

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «87-й театральный сезон начинаем в День города».

Также на новый театральный сезон запланированы премьерные показы спектаклей. На постановку о семейных ценностях и взаимоотношениях поколений «День рождения мамы», которая состоится 15 и 16 октября, в театре ожидается аншлаг. 10, 11 и 12 октября драмтеатр ждёт с ответным визитом актёров с премьерными спектаклями из театра имени Комиссаржевской из Санкт-Петербурга.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «У нас будут очень знаковое мероприятие, а ещё и яркие гастроли».

Скоро в областной драме ожидается масштабная и яркая новогодняя программа. По 31 декабря в театре планируют ставить спектакль «Карнавальная ночь». Взрослых и юных северян порадуют полюбившейся праздничной постановкой.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Будет разнообразный Новый год».

Кроме того, мурманский драмтеатр пополнился не только новыми постановками, но и актёрами. Четыре артиста уже задействованы в постановках 87-го творческого сезона и будут радовать мурманчан и гостей города.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:55Группа «Кино». Концерт в Севкабель Порт, Санкт-Петербург '2021 (16+)02:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 89 копеек, евро поднялся на 71 копейку-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»