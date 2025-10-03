В Мурманском областном драмтеатре «закольцевали» «Мурманским вальсом» предыдущий и новый творческий сезоны

Полюбившийся зрителям «Мурманский вальс» соединил два культурных события.

В честь Дня рождения нашего города областной драматический театр покажет зрителям уже хорошо знакомый и любимый спектакль «Мурманский вальс». Эта трогательная история о двух сиротах на фоне расцвета областного центра после Великой Победы. Жизнь главных героев - Мани и Мишки похожа на сказку, где есть ангелы, ведьмы и добрые старики, заменившие родителей. Каждый герой пьесы выверен и имеет реальный прототип. Вдохновение, по завету Гайдая, автор черпал на улицах Мурманска.

Михаил Романенко, автор пьесы «Мурманский вальс»: «И на вокзалах посидел, и в очередях … И это озаряет больше, поражает, чем какие-то искусственные выдумки».

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «87-й театральный сезон начинаем в День города».

Также на новый театральный сезон запланированы премьерные показы спектаклей. На постановку о семейных ценностях и взаимоотношениях поколений «День рождения мамы», которая состоится 15 и 16 октября, в театре ожидается аншлаг. 10, 11 и 12 октября драмтеатр ждёт с ответным визитом актёров с премьерными спектаклями из театра имени Комиссаржевской из Санкт-Петербурга.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «У нас будут очень знаковое мероприятие, а ещё и яркие гастроли».

Скоро в областной драме ожидается масштабная и яркая новогодняя программа. По 31 декабря в театре планируют ставить спектакль «Карнавальная ночь». Взрослых и юных северян порадуют полюбившейся праздничной постановкой.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Будет разнообразный Новый год».

Кроме того, мурманский драмтеатр пополнился не только новыми постановками, но и актёрами. Четыре артиста уже задействованы в постановках 87-го творческого сезона и будут радовать мурманчан и гостей города.