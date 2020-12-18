В Мурманском областном художественном музее открылась отчётная выставка местных профессиональных художников «Заполярье 2020»

На ней показаны работы наших мастеров, выполненные в течение года.

На выставке «Заполярье 2020» в областном художественном музее представлено более 100 работ профессиональных Заполярных художников. Все они были созданы в течение этого и прошлого годов в разных техниках.

Арина Науменко, заведующая экспозиционным отделом Мурманского областного художественного музея: «Эта выставка уникальна тем, что ученик может выставляться радом со своим учителем. Выставку объединяет тема севера, потому что север присутствует во всех произведениях художников. Но есть и работы, в которых отражена не только тема севера, это то, что интересует художников сейчас. Чем они живут и интересуются».

Особое место в зале занимают работы ушедших от нас в этом году авторов. Их произведения выставлены в самом центре экспозиции.

Арина Науменко, заведующая экспозиционным отделом Мурманского областного художественного музея: «Это Никита Духно, Александр Феофилактов, Арви Ивапнович Хуттонен. Их уже нет с нами, но есть их большое наследие, которое мы показываем, которым мы дорожим, и которое мы ценим».

Познакомиться с творчеством наших заполярных художников может любой желающий. Выставка будет работать до 17 января 2021 года. При посещении музея необходимо соблюдать санитарные нормы.