В Мурманском областном художественном музее открылась выставка Архипа Куинджи «Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники»

Творчество Архипа Куинджи вызывало неподдельный интерес среди жителей столицы Заполярья. Его называют русским Моне, ведь именно Куинджи ошеломил публику, показав эффектные, яркие и ясные картины. От такого мастерства пейзажной живописи у северян захватывает дух.

Ольга Смолькина, педагог из г. Заполярный: «Я приехала из Заполярного специально на эту картину. Это была моя мечта, это было грандиозно, я его увидела и на самом деле Куинджи - это художник света».

Ольга Смолькина из Заполярного настоящий ценитель искусства, считает, что расстояние не помеха для посещения такой выставки. К тому же она педагог и старается прививать детям любовь к прекрасному. Посмотреть на творчество Куинджи приходят и его современные коллеги. Художники нередко ищут вдохновение в работах пейзажиста.

Выставку Куинджи в Мурманске принимает художественный музе, который сотрудничает со многими галереями России.

Екатерина Кудряшова, сотрудник Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля: «Главное произведение этой выставки вариант картины Архипа Ивановича Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Название выставки «Четвёртое полнолуние» очень тонко намекает на то, что это четвёртый заключительный вариант, который Архип Иванович написал специально для коллекционеров, которые не смогли приобрести первый вариант картины. Вокруг этой работы, также как и вокруг самого Куинджи, выставлены произведения его учеников».

К северянам экспозиция приехала из Сибири – все картины хранятся в собрании Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля. Представленные здесь экспонаты оригинальные, поступили в коллекцию в начале ХХ века. Выставка продлится до 19 июня.