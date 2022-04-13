В Мурманском областном художественном музее торжественно открыли выставку «Гиперборейский травелог»

На выставке представлено 30 картин заслуженных русских художников: Андрея Захарова, Николая Буртова, Михаила Салмова и Андрея Селенина. Свои полотна они написали во время недельного пленэра по Ковдорскому району.

Сергей Сомов, глава Ковдорского района: «Профессионалы с большой буквы, люди, которые подмечают малейшую деталь и в природе севера, и в людях севера, и те промышленные пейзажи, которые у вас за спиной. Это то, что художники выбрали для своих картин сами. Им никто не предлагал, «нарисуйте нам вот эту часть нашего города».

Ковдор – отдаленная часть Мурманской области, куда не так просто добраться, но если попадаешь, то поражаешься его великолепию, отмечает глава района. Проект был создан чтобы рассказать широким массам о Ковдоре и привлечь не только художников, но и туристов.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы со своей стороны всегда рады поддержать такие проекты. И благодаря инициативам наших крупных компаний, они способствуют поддержке художников и развитию искусства на территории, которое и призвано запечатлеть все краски текущего времени».

Представленные на выставке картины, по мнению ценителей искусства, поражают буйством красок и эмоций, а также передают величие и красоту нашего Севера.

Алексей Данилкин, главный инженер Ковдорского ГОКа: «Дальше будем рассматривать идею, чтобы такой приезд художников был многоразовый. Будем рассматривать следующие заезды весной, осенью, чтобы им можно было увидеть другие совсем картины, пейзажи. Рассматривается и идея создания художественной галереи в Ковдоре».

В Мурманске выставка долго не задержится, после 17 апреля картины отправят в Москву, где их представят в Галерее искусств Зураба Церетели.