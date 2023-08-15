В Мурманском областном краеведческом музее дан торжественный старт экспедиции «Чистая Арктика - Восток -77»

Первая исследовательская партия экспедиции пройдёт по южному берегу Кольского полуострова от села Чапома. Стартуют по этому маршруту ребята, которые всей душой любят Терский берег - так трепетно отзывается их руководитель Вера Коношкина.

Впервые за 40 лет Российская Академия наук проведёт комплексные исследования по континентальной части Арктики и Дальнего Востока. Экспедицию по праву можно назвать масштабной. Протяженность маршрута 12000 километров, 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов. За год исследований учёные, студенты и школьники изучат 77 территорий, а начинают они своё путешествия с Кольской земли. Старт был дан в краеведческом музее неслучайно, именно здесь изучают орнитологию, археологию и этнографию, что имеет прямое отношение к экспедиции.

Андрей Нагибин, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика», руководитель штаба арктической экспедиции «Восток-77»: «Мы обойдём сначала на судне почти всё побережье. Мы закончим водную часть в районе Умбы, потом пешком ребята идут по всему южному берегу - 120 км, они будут собирать образцы проб, пробы прибоя, песка. Экспедиция очень многогранная. Это 22 профильных института, научных центров Российской Академии наук. Изучаем всё, начиная от местного шаманизма до микропластика».

Первая исследовательская партия экспедиции пройдёт по южному берегу Кольского полуострова от села Чапома. Стартуют по этому маршруту ребята, которые всей душой любят Терский берег - так трепетно отзывается их руководитель Вера Коношкина.

Вера Коношкина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества п. Умба: «Мы разными направлениями занимаемся: и краеведением, и экологические мероприятия проводим. Мы экологи, мы ежегодно убираем мусор, мы ежегодно помогаем природе. Делаем, что возможно, что в наших силах, потому что мы здесь живём».

Добираться до места юные исследователи будут на теплоходе «Клавдия Еланская». Такой опыт для них первый и немного волнительный.

По воде отряд доберётся до села Чапома, затем пешком преодолеют 120 километров до села Кузомень. По дороге ребята будут брать проб воды и песка, а также проводить социологические опросы населения. Одна из участниц экспедиции - Дарья Пушко. Походы для девушки дело привычное, рюкзак Даша собрала в два счёта.

Дарья Пушко, участница экспедиции: «У нас одинаковые у всех дождевики – зелёные».

- Сколько дней собирала такой рюкзак? Сколько он весить?

- За день собрала, за вечер. Весит? Ну не знаю, килограммов шесть точно есть.

- Чтобы отправиться в такую серьёзную экспедицию, что основное лежит у тебя в рюкзаке?

- Тёплая одежда, одна футболка, штаны, куртка, но больше тёплых вещей, чтобы не замерзнуть.

Вернуться со своей части экспедиции ребята через неделю.

Маршрут второй партии исследователей будет пролегать через Ревду, Ловозеро и Апатиты. Экспедиция пройдёт по территориям Арктики и Дальнему Востоку. На каждом участке исследований будут присоединяться новые группы учёных из Российской Академии наук.

Андрей Нагибин, руководитель проектного офиса «Чистая Арктика», руководитель штаба арктической экспедиции «Восток-77»: «По результатам экспедиции будет составлена карта. Например, карта объектов накопленного ущерба. Мы занимается с волонтёрами, которые очищают территории. Теперь мы составим карту загрязнений, потому что это объекты накопленного ущерба, а ведь не всегда волонтёра близко подпустишь к мусору, потому что мы не знаем структуру его. Поэтому очень интересно нам и мы будем отрабатывать территорию в течение года».

Завершиться экспедиция 15 августа 2024 года в Петропавловске-Камчатском. По итогам работы учёные исследуют и нанесут на электронную карту объекты, расположенные на 77 территориях.