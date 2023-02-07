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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.23 19:30

В Мурманском областном краеведческом музее Международный день саамов отметили новой выставкой и небольшим концертом

Сегодня состоялось открытие фотовыставки «Лапландия глазами фотографов» и выступление саамского барда и поэта.

Международный день саамов отметили в областном краеведческом музее, в стенах учреждения открыли тематическую фотовыставку. Событие начали с традиционного саамского песнопения йойк в исполнении сестёр Анфисы Агеевой и Домны Хомюк.

Посмотреть на культуру саамов глазами фотографов, пришли северяне разных возрастов и сфер деятельности.

Савелий Ухов, студент: «Я с детства погружён в данную культуру, потому что она довольно-таки интересная. Мне очень нравится их ремесло – сумки, одежда и очень нравится их музыкальные инструменты. Например, их барабаны, некоторые модели сделаны из оленьих рогов. Я с ними тоже работал довольно-таки усердно».

Иван Матрёхин, председатель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Кольский берег»: «Я отношусь к роду Матрёхиных - это один из самых древних родов саамских на Кольском полуострове. Мы жили в Иоканге. Сначала в Лумбовке жили, потом Лумбовку закрыли, но меня ещё тогда не было, в Иоканге я родился. Затем Иоканга тоже была закрыта. Отец - оленевод переехал в Каневку - посёлок Ловозерского района. У меня в роду два оленных народа: отец у меня саами, всё связано с оленеводством, мама из коми-ижемцев, тоже занималась оленеводством».

Иван Матрёхин, председатель родовой общины «Кольский берег», саамский бард и поэт, подготовил на открытие фотовыставки «Лапландия глазами фотографов» музыкальный подарок.

На выставке представлено более 40 работ известных заполярных фотографов, эти снимки часть этнографической коллекции музея. Уникальной частью экспозиции специалисты называют кадры немецкого фотографа Гюнтера Бёттхера.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «В этих фотографиях отражена, наверное, жизнь фотографов. Это художники, которые связали свой творческий путь именно с Кольским севером».

На экспозиции представлены кадры, сделанные ещё в двадцатых годах прошлого столетия.

Светлана Ульянова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности: «К нам эти фотографии попали совсем недавно, в начале двухтысячных. Мы их регулярно используем на разных выставках. В этот раз нам фотограф открылся уже с этнографической точки зрения».

Посетители музея имеют возможность познакомиться с фотолетописью, которая отражает жизнь кольских саамов на протяжении XX века. Посмотреть работы можно до 31 мая в рабочие дни музея.

А 11 февраля в пространстве экспозиции будет работать интерактивная площадка «Саамская гостиная».

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