В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка, посвящённая 90-летию театра кукол

Уже 90 лет театр продолжает радовать больших и маленьких посетителей своими спектаклями. По традиции, в стенах краеведческого музея открылась выставка, посвящённая истории театра кукол.

В Мурманском областном краеведческом музее открыли выставку, приуроченную к 90-летию Мурманского областного театра кукол. Как отмечает директор музея, такие совместные с театром проекты стали доброй традицией. В этом году посетить выставку можно будет до первого сентября.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Мы специально её планировали на летнее время, когда идёт летне-оздоровительная компания. Школьные лагеря, которые начали активно нас посещать, выставка эта будет как раз использована в нашей работе. На ней будут представлены различные музейные занятия: квесты, мастер-классы, связанные с деятельностью музея и с деятельностью театра».

Сказочной атмосфере поспособствовали и артисты театра кукол, которые вышли к посетителям в нарядных костюмах. Они активно общались и взаимодействовали с юными гостями музея.

На выставке дети и взрослые смогут узнать больше об истории театра, посмотреть уникальные фотографии, эскизы к спектаклям послевоенных лет. Более того, будет возможность познакомиться с театральными костюмами и сценическим реквизитом.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Здесь представлены, прежде всего, куклы наших лучших спектаклей, которые составляют элиту наших спектаклей за долгие годы. История нашего театра очень богата. Наш театр кукол - место, которое отзывается теплом в сердцах многих мурманчан – его нельзя не любить. И такая выставка, безусловно, позволяет узнать больше о работе учреждения культуры».