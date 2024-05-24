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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.05.24 19:30

В Мурманском областном краеведческом музее открыли выставку «Арктика. От падения до взлёта»

На ней представлены различные бытовые вещи, элементы одежды и даже макеты первого ледохода.

Рында оповещает о пожарной тревоге или об отправлении корабля в путь. А в Мурманском областном краеведческом музее – об открытии выставки. Здесь зрители могут узнать о первых покорителях Арктики и с чем им пришлось столкнуться.

Елена Собашникова , директор Мурманского областного краеведческого музея: «В этом году наша страна отмечает несколько юбилейных исторических событий: 90-летие со дня челюскинской эпопеи, 90-летие со дня первого безаварийного прохода по Северному морскому пути ледореза «Фёдор Литки», который шёл с Владивостока в Мурманск и 130-летие со дня великого выдающегося исследователя Севера Ивана Дмитриевича Папанина».

Несмотря на то, что в Арктике пингвины не водятся, на выставке они есть. И всё потому, что полюса нередко покоряли один и те же мореплаватели. На экспозиции можно увидеть даже копию каюты первооткрывателей, для которых судно служило и домом.

Впрочем, например, участников экспедиции «Северный полюс-1» на дрейфующую в высоких широтах льдину доставил самолёт. А вот снимали с неё ледоколы, которые первыми прошли за одну навигацию Севморпуть.

Олег Мягков, специалист отдела экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Модель ледокольного парохода «Александр Сибиряков», который первый в мире за одну навигацию преодолел Северный морской путь. Многие макеты передают интересную историю тех кораблей. Например, мы посмотрим на макет, на макете мы увидим паруса. Зачем пароходу паруса? Это отображает тот момент, когда был сломан винт корабля, то им в Берингов пролив пришлось дрейфовали под парусами».

На экспозиции можно увидеть личные вещи капитана Павла Пономарева, который работал на первом в мире ледоколе «Ермак» и атомном ледоколе «Ленин».

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Освоение Арктики показывает весь героизм и истинную любовь покорителей Арктики к своему отечеству. Я думаю, для многих мальчишек, девчонок они, как в советский период, так и ныне, являются примером. Что примечательно, в принципе, наверное, стоит отметить, что в 30-е годы XX века освоение Арктики дало массу знаний, тот базис, который позволил России занять первое место в Арктике, лидировать в высоких полярных широтах».

Выставка «Арктика. От падения до взлёта» уже открыта и будет радовать посетителей областного краеведческого музея  на протяжении всего лета до 28 августа.

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