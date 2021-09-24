В Мурманском областном краеведческом музее открыли выставку, посвященную Всероссийской переписи населения 2021 года

Её организовали специалисты Мурманскстата.

Уже 15 октября в России стартует перепись населения. Продлится она месяц и завершится 14 ноября. Это событие всероссийского масштаба, с помощью которого получают обобщённые демографические, экономические и социальные сведения.

Вероника Каминская, заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата: «Итоги переписи населения служат информационной основой для подготовки государственных программ поддержки семьи. Улучшения демографической ситуации. Эти сведения необходимы, чтобы знать, сколько школ, детских садов строить, как развивать транспортную инфраструктуру в населенном пункте».

Поучаствовать в переписи 2021 года можно тремя способами. По традиции дождаться переписчика дома или отправиться на стационарный участок. Также в этом году пройти перепись можно онлайн. Процедура доступна на сайте «Госуслуги» и займет буквально 20 минут. Чтобы подробно узнать о переписи и том как её пройти, в областном краеведческом музее открыли тематическую выставку, составленную сотрудниками Мурманскстата.

Вероника Каминская, заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата: «В апреле на федеральном уровне проходил конкурс детского рисунка, посвященный переписи. Наш регион принял активное участие. Даже две работы вошли в федеральный шорт-лист конкурса. Практически все участников мы представляем здесь на выставке. Здесь также представлена форма переписчика».

На выставке представлены брошюры, плакаты с подробной информацией о переписи. Первыми посетителями экспозиции стали студенты МАГУ, некоторые из которых будут работать переписчиками.