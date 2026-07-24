В Мурманском областном краеведческом музее представили поэму, посвящённую героям специальной военной операции

Её автора с главным героем произведения объединила не сцена, а реальная боевая история.

Александр Поныровский - военный врач и поэт-бард из Самары. Он написал поэму о человеке, которого мурманчане привыкли видеть на сцене драматического театра. Андрей Шпеко - артист, который добровольно ушёл на фронт. Ветераны СВО познакомились в госпитале. Поэтому произведение под названием «Русь на марше» - не просто выдумка. Автор, пропустив через себя реальные истории бойца, рассказал о жизни «за ленточкой» так, что это отзывается в душе каждого, кто был на передовой.

Александр Поныровский, военный врач, ветеран боевых действий, автор стихов: «Во время лечебных процедур, так как я врач, делал уколы. Я играю ребятам на гитаре, а гладя в их глаза, рождались строки и появлялись мысли. История Андрея Викторовича - это герой нашего времени».

Андрей Шпеко, актёр Мурманского областного драматического театра, ветеран специальной военной операции: «В этой истории очень важный момент был для меня. Побывав там, я решил рассказать здесь - в тылу, чем живёт боец, как он проживает, любит, защищает».

Участники встречи услышали поэзию, авторские песни и истории из первых уст. После творческой встречи все желающие познакомились с обновлённой музейной экспозицией, посвящённой событиям специальной военной операции.