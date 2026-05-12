В Мурманском областном краеведческом музее провели театрализованные экскурсии «Север помнит»

Героями стали артисты Мурманского областного драматического театра.

Такой формат запустили ещё в день открытия музея после реконструкции. Положительный отклик и интерес со стороны гостей побуждает работников придать проекту регулярный характер.

Во время экскурсии зрители отправляются в 1920-е годы, узнают больше о Кольском полуострове, а завершается программа военными страницами истории.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Наша основная задача сделать так, чтобы память о войне, её героических страницах, страшных страницах не утратилась, а продолжалась и сохранялась в памяти у людей».

Мария Есичева, зритель: «Когда артисты показывают, то возникает чувство, что вот в этот момент ты находишься рядом с ними, они погружают тебя в атмосферу того времени. Я считаю, что такие экскурсии надо проводить почаще, особенно для наших школьников».

Экскурсии посетили более ста человек. Для одних гостей – это память, связанная с родными, так и не вернувшимися с поля боя, а для других – возможность соприкоснуться с ранее неизведанным.