В Мурманском областном краеведческом музее провели торжественную церемонию передачи частицы «Огня памяти»

Патриотическая акция приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с представителями Народного фронта частица «Огня памяти» должна была прибыть из Москвы в столицу Кольского Заполярья вечером 5 мая, но в связи с задержкой авиарейса событие перенесли на следующий день. На протяжении всего пути в Мурманск символ Победы не оставался без внимания.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Очень приятно было этот огонь доставить, несмотря на обстоятельства. Нас встречали люди и в Шереметьево, и здесь - в Мурманске. Они просили сфотографироваться с огнём».

Частицы «Огня памяти» передали представителям от муниципалитетов.

2026 год объявлен Годом единства народов России, отчего предпраздничная церемония приобрела особую значимость.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Ценой своей жизни жители нашей страны, наши защитники, деды, прадеды отстояли эту Победу, боролись за неё».

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Великая Победа ковалась народом, они стояли плечо к плечу вне зависимости от национальности, вероисповеданий, от языка, на котором говорили».

В этом году частицы Вечного огня будут доставлены в 71 субъект России и в 11 стран: Абхазию, Армению, Азербайджан, Беларусь, Киргизию, Китайскую Народную Республику, Индию, Монголию, Танзанию, Узбекистан и Южную Осетию.