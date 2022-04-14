В Мурманском областном краеведческом музее провели учения по эвакуации экспонатов. Чучела волка и полярной совы не спасали

О том, как бесценные экспонаты будут спасать во время предполагаемой чрезвычайной ситуации, наблюдали журналисты «Арктик-ТВ».

В краеведческом музее впервые состоялась такая тренировка. Сотрудникам необходимо эвакуировать экспонаты, культурный ценности. Конечно, все запасники в этот раз перемещать не будут, только одну коробку.

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Это отработка знаний и практических навыков работников краеведческого музея, но и отработка взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами-участниками таких тренировочных мероприятий - с администрацией муниципальных образований при проведении подобного рода мероприятий».

В боксе поддерживается особый микроклимат, и это неудивительно, ведь экспонат, по словам специалистов, помещается в герметичную среду. Что внутри – не разглашается, такие правила установлены сотрудниками спецслужб и МВД. Но это точно не чучела волка или полярной совы, которые в музее остались на своих местах.

Михаил Тимофеев, и.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области: «Мы здесь видим, что силами Росгвардии, внутренней охраны УВД, происходит охрана этих ценностей в период их погрузки и транспортировки. Транспортировать их надо спецтранспортом, со специальным сопровождением. В спецтранспорте существует контейнер, в котором поддерживается определённая температура. Все условия транспортировки и сохранности культурных изделий соблюдены».

Собрание Мурманского областного краеведческого музея насчитывает свыше 173 тысяч единиц хранения и из них 1844 предмета не подлежат утрате. Это предметы археологии, иконы, рукописные и старопечатные книги, а также те фонды, которые содержат драгоценные металлы и камни.