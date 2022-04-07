В Мурманском областном краеведческом музее состоялась торжественная церемония открытия выставки «Притяжение Арктики»

Выставка «Притяжение Арктики» в областном краеведческом музее посвящена истории освоения северных широт. Имена полярников, капитанов, исследователей и первооткрывателей, чьи вещи представлены на экспозиции, многим знакомы с детва по названиям улиц Мурманска, названным в честь героев.

Александра Попова, специалист экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «На мой взгляд, самые яркие экспонаты здесь, это конечно, наручные часы великого полярного исследователя Отто Юрьевича Шмидта. Настоящие часы, которые носил он сам. Есть ещё любопытный экспонат - это все личные вещи полярных капитанов».

На выставке представлены интерактивные стенды, где все желающие могут потренироваться в вязании морских узлов, в знании азбуки Морзе и флажковой азбуки, а также укрепить память в игре «Мемо», собрать пазл из северных регионов и увидеть фильмы об Арктике.

Суровый арктический край, с давних пор овеянный мифами и легендами, всегда притягивал к себе. Сегодня Арктика, благодаря многолетнему и самоотверженному труду тысяч специалистов, стала местом постоянного присутствия человека.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Надо сказать, что выставка актуальная, потому что сегодня всё больше и больше уделяется внимания экономической и политической роли Арктики в Мире».

Впервые выставка «Притяжение Арктики» экспонировалась этой зимой в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге. Участие в торжественном открытии принимали известные мурманчане, ныне живущие в северной столице. Кроме того, в рамках открытия выставки было подписано соглашения о сотрудничестве между Мурманским областным краеведческим музеем и Историческим парком.