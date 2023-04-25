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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.23 19:30

В Мурманском областном краеведческом музее состоялась завершающая лекция открытого лектория в преддверии акции «Диктант Победы»

Мурманский областной краеведческий музей стал одним из 5 учреждений в России, на базе которых идёт подготовка к предстоящему «Диктанту Победы»- ежегодной международной исторической акции, которую запустили в 2019 году.

Василий Рябев, заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея: «Наши специалисты в течении марта-апреля читали лекции по истории Великой Отечественной войны. Мы знаем, что 1943 год – год коренного перелома в ходе той кровавой войны. Одно из ключевых событий этого года – знаменитая Сталинградская битва - эпохальное сражение. Акция «Диктант Победы» направленна на то, чтобы люди больше узнали об истории Великой Отечественной войне, смогли свои знания в таком увлекательном ключе проверить».

Вопросы на «Диктант Победы» придут в закрытых пакетах, по типу ЕГЭ. Задания участники получат за 20 минут до начала диктанта. Взрослым и школьником придётся на равных показывать знания военной истории.

Денис Семенов, кандидат исторических наук, военный историк: «Я им, как мог, постарался рассказать о событиях коренного перелома в Великой Отечественной войне. Это события Сталинградской битвы, Курской битвы, битвы за Днепр».

Во время подготовки к лекциям военный историк Денис Семёнов опирался не только на советские, но и на немецкие источники. Он постарался уместить огромный объём информации в рамки занятия.

Денис Семёнов, кандидат исторических наук, военный историк: «Понимать, насколько тяжела судьба твоей страны, насколько стойкие люди – твои предки, как мне кажется, это часть того, что ты сам станешь стойким и мужественным человеком».

27 апреля вся страна пишет «Диктант победы». Старт в 12.00. В нашем регионе будут организованы 193 площадки, где можно проверить свои знания военной истории. Со списком можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф, там же есть возможность зарегистрироваться для участия в тесте онлайн.

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