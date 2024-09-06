В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие новой выставки

Этот проект - дань памяти тем людям, которые во время Великой Отечественной войны приближали час Победы, – военным врачам. Жители Мурманска могут увидеть уникальные предметы из блокадной коллекции питерского Военно-медицинского музея.

Выставочный проект «Солдаты в белых халатах» предоставляет уникальную возможность погрузиться в атмосферу военных лет и узнать о вкладе медицинских работников в Победу. Выставка реализована в рамках начала сотрудничества с Военно-медицинским музеем Министерства обороны Российской Федерации из Санкт-Петербурга.

Этот проект - дань памяти тем людям, которые во время Великой Отечественной войны приближали час Победы, – военным врачам. Жители Мурманска могут увидеть уникальные предметы из блокадной коллекции питерского Военно-медицинского музея.

Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: «Военная медицина играла одну из ключевых ролей в годы великой отечественной войны, а здесь, у нас на севере, на Карельском, на Ленинградском фронтах, где особые климатические условия, задача стояла особенная. Они с ней очень хорошо справлялись и выполняли свою работу так, как нужно, спасая большее количество человек».

Военные медики ежедневно возвращали в строй по одной дивизии – кропотливо и усердно боролись за каждую жизнь.

Благодаря выставке «Солдаты в белых халатах», которую торжественно открыли в краеведческом музее, можно будет больше узнать о самоотверженной работе фронтовых врачей.

Анатолий Будко, директор Военно-медицинского музея, г. Санкт-Петербург: «Например, блокадная кровь! Более четверти крови всей было сдано жителями Ленинграда. Казалось бы, даже Ленинград, а он сдавал блокадную кровь. Спасались люди».

На выставке представлены подлинные врачебные наборы Красной Армии и Военно-морского флота, препараты и настои из дикорастущих растений, муляжи протезов, а также модели транспортных средств.

Выставка в областном краеведческом музее будет работать до начала декабря.