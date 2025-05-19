В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Таланты и традиции: 50 лет с филармонией»

Это событие посвящено полувековому юбилею Мурманской областной филармонии – важного культурного института, который стал неотъемлемой частью жизни нашего региона.

Одно из самых популярных культурных пространств Мурманской области появилось на свет в 1975 году. Первые 20 лет филармония не имела собственного здания. Солисты и коллективы выступали в цехах предприятий, красных уголках, на рыбопромысловых судах в порту и даже выходили с моряками в Баренцево море.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «На этой выставке представлены как современные портреты музыкантов, так и исторические факты создания этого учреждения».

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «То, что сегодня эта мечта воплотилась, для нас это большое событие. 50-летие филармонии – это серьёзная дата. И мы очень надеемся, что эта, хоть и небольшая, но интересная выставка, привлечёт внимание мурманчан, которые ещё у нас не побывали».

Выставка поделена на шесть разделов, каждый из которых освещает ключевые аспекты деятельности учреждения: от зарождения концертно-эстрадного бюро, которое стало первым шагом к формированию филармонии, до масштабных современных проектов.

Особо внимание на экспозиции уделили истории создания филармонического оркестра. Его участники для этого приняли участие в необычной фотосессии «Музыканты в полёте».

Екатерина Охраминская, артистка Мурманской областной филармонии: «Проходила фотосессия очень весело, потому что мы придумывали позы каждый раз новые для каждого музыканта. Были некие сложности, например, с большими инструментами, но мы их очень оригинально обошли и решили в таком задорном современном ключе».

На экспозиции представлены уникальные фотографии, вырезки из газет, буклеты мероприятий, программы концертов. Она продлится до 26 июня в стенах областного краеведческого музея.

Эта выставка помогает глубже понять историю создания и становления филармонии, её значимость и вклад в развитие культурной жизни Мурманской области.