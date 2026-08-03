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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.26 19:30

В Мурманском областном краеведческом музее торжественно презентовали всероссийский выставочный проект «Посмотри в глаза Героям»

Проект реализуется в память о тех, кто стоял на защите своей страны до конца.

Когда-то их взгляды были устремлены в будущее, они с любовью смотрели на самых близких и созерцали жизнь, а сейчас с плакатов смотрят герои, отдавшие свои жизни, чтобы приблизить победу над врагом. Рядом с фотопортретами защитников их истории, которые без слез читать очень трудно.

Марина Голубцова, руководитель регионального филиала организации «Вечная память Героям» в Мурманской области: «Цель выставки – посмотреть в глаза героям, нашим ребятам, просто посмотреть в глаза, какие они были».

Этот проект уже объединил 34 региона страны и продолжает сохранять память о Героях нашего Отечества.

Александра Гарагатая, заместитель руководителя регионального филиала организации «Вечная память Героям» в Мурманской области: «Это обычные мужчины, которые тоже любили жизнь, у них были семьи, мечты».

Изначально планировалось, что выставка будет открыта пару дней, но организаторы решили продлить её работу до конца августа, чтобы каждый смог её посетить.

Инициатором выставки выступила Межрегиональная общественная организация «Вечная память Героям». 

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