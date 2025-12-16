В Мурманском областном медицинском центре на улице Карла Маркса северяне могут пройти диспансеризацию

Ряд проводимых процедур позволит жителя города комплексно проверить своё здоровье и предотвратить нежелательные заболевания.

Главная цель диспансеризации — это профилактика. Процедура не ограничена только сдачей анализов, она направлена на дальнейшие обследования и лечение выявленных заболеваний.

Сейчас в поликлинике проводят две программы: диспансеризация взрослого населения и «репродуктивное здоровье» для пациентов от 18 до 49 лет.

Ксения Козеродова, руководитель филиала Мурманского областного медицинского центра: «Программа диспансеризации включает в себя анкетирование, измерение сатурации кислорода».

После прохождения часовой диспансеризации пациентов угощают кислородным коктейлем. А по результатам анализов рекомендуют записаться на приём к терапевту, который после обследования предложит сертификат на бесплатные процедуры: криотерапию - оздоровление кратковременным холодом, посещение галокамеры - соляной пещеры для дыхания.

Марина Чухина, пациент: «Мне измерили давление, сатурацию, взяли ЭКГ, записали к врачам, терапевту, измерили глазное давление, проверили функцию дыхания».

Записаться на диспансеризацию можно разными способами: через сайт «Полармед», портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра или через регистратуру полклиники.