Марина Табейкина: о причинах разводов, или О накопленной враждебности20 мая в Мурманске пройдёт субботник по санитарной очистке территорий около водоёмов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.23 19:30

В Мурманском областном многопрофильном центре состоялся мастер класс по оказанию первой медицинской помощи для школьников

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для школьников в этот раз организовали на площадке областного клинического многопрофильного центра, а само занятие провели специалисты станции скорой медицинской помощи.

Сейчас врачи уделяют большое внимание вопросам оказания первой медицинской помощи. Обучение этому, по мнению специалистов, нужно начинать со школы, ведь большинство людей во время несчастного случая теряются и совершают ошибки, тратя драгоценное время. Каждый человек, в том числе и школьник, должен знать, как вести себя в критической ситуации.

Галина Хохлова, заместитель директора по учебной работе Мурманского областного центра повышения квалификации: «При проведении такого мероприятия у ребят появляется возможность не только получить ответы на волнующие вопросы, но и отработать практические навыки на современных манекенах под руководством профессиональных специалистов».

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для школьников в этот раз организовали на площадке областного клинического многопрофильного центра, а само занятие провели специалисты станции скорой медицинской помощи.

Елена Разина, заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Сегодня наши сотрудники представят базовый комплекс сердечно-легочной реанимации. Мы считаем, что данные мероприятия очень полезны, с целью профориентации для подрастающих докторов, будущих докторов, для школьников, которые выбрали медицину делом своей жизни».

Один из таких примеров супруги Филипп и Ирина, которые познакомились во время работы в реанимационной бригаде, а теперь вот делятся знаниями со школьниками. За 13 лет практики были разные случаи. 

Филипп Козаренко и Ирина Терещенко, фельдшеры специализированной анестезиолого-реанимационной бригады СМП ГОБУЗ МОССМП: «Опишем основные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти. Например, утопление или, вы сказали, подавился. Сейчас начинается сезон шашлыков, очень часто наши граждане давятся мясом».

Региональный центр повышения квалификации не в первый раз проводит такие занятия. Недавно мастер-класс давали для кадетов. Теперь школьники, вооруженные знаниями, смогут прийти на помощь и сохранить чью-то жизнь.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
-Правовая консультация (18+)Кибербуллинг и карьера: как онлайн-травля может повлиять на трудоустройство
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Экзамен для двоих». Художественный фильм (12+)23:40«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)05:20«Три дороги». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)
-PRO Деньги (16+)Расходы родителей на организацию школьных выпускных выросли-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 22 копейки, доллар – почти на 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика