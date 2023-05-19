В Мурманском областном многопрофильном центре состоялся мастер класс по оказанию первой медицинской помощи для школьников

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для школьников в этот раз организовали на площадке областного клинического многопрофильного центра, а само занятие провели специалисты станции скорой медицинской помощи.

Сейчас врачи уделяют большое внимание вопросам оказания первой медицинской помощи. Обучение этому, по мнению специалистов, нужно начинать со школы, ведь большинство людей во время несчастного случая теряются и совершают ошибки, тратя драгоценное время. Каждый человек, в том числе и школьник, должен знать, как вести себя в критической ситуации.

Галина Хохлова, заместитель директора по учебной работе Мурманского областного центра повышения квалификации: «При проведении такого мероприятия у ребят появляется возможность не только получить ответы на волнующие вопросы, но и отработать практические навыки на современных манекенах под руководством профессиональных специалистов».

Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи для школьников в этот раз организовали на площадке областного клинического многопрофильного центра, а само занятие провели специалисты станции скорой медицинской помощи.

Елена Разина, заместитель главного врача по организационно-методической работе Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Сегодня наши сотрудники представят базовый комплекс сердечно-легочной реанимации. Мы считаем, что данные мероприятия очень полезны, с целью профориентации для подрастающих докторов, будущих докторов, для школьников, которые выбрали медицину делом своей жизни».

Один из таких примеров супруги Филипп и Ирина, которые познакомились во время работы в реанимационной бригаде, а теперь вот делятся знаниями со школьниками. За 13 лет практики были разные случаи.

Филипп Козаренко и Ирина Терещенко, фельдшеры специализированной анестезиолого-реанимационной бригады СМП ГОБУЗ МОССМП: «Опишем основные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти. Например, утопление или, вы сказали, подавился. Сейчас начинается сезон шашлыков, очень часто наши граждане давятся мясом».

Региональный центр повышения квалификации не в первый раз проводит такие занятия. Недавно мастер-класс давали для кадетов. Теперь школьники, вооруженные знаниями, смогут прийти на помощь и сохранить чью-то жизнь.