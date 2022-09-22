В Мурманском областном онкодиспансере появился новый аппарат, который используют при операциях на щитовидной железе и опухолях челюстно-лицевой области

Во время операции хирург работает не только на щитовидке, но и путях лимфооттока. Именно там расположен гортанный нерв, при повреждении которого пациент может остаться инвалидом. Раньше во время операций могли возникнуть трудности с его определением, если у пациента были распространенные злокачественные образования в щитовидке. Теперь таких проблем нет.

Новый аппарат, который появился в областном онкологическом диспансере, используют при операциях на щитовидной железе. Он позволяет безошибочно определять работу возвратного гортанного нерва. При этом, его поиском занимаются именно хирурги.

Александр Давыденков, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера: «Он позволяет в глубине ткани отслеживать нерв и технически позволяет более радикально выполнить операцию».

Во время операции хирург работает не только на щитовидке, но и путях лимфооттока. Именно там расположен гортанный нерв, при повреждении которого пациент может остаться инвалидом. Раньше во время операций могли возникнуть трудности с его определением, если у пациента были распространенные злокачественные образования в щитовидке. Теперь таких проблем нет.

Даниил Бурдин, врач-онколог отделения торакальной онкологии и опухолей кожи Мурманского областного онкологического диспансера: «В ряде случаев он нам помогает избежать такого неприятного осложнения как неврит возвратного гортанного нерва. Это то, что может проявляться нарушением голоса в постоперационном периоде».

Хирургический метод лечения рака щитовидной железы главный и завершающий. Новый аппарат, который так долго ждали онкологи, стал гуманитарной помощью от компании-производителя. Теперь спасать жизни людей хирурги будут ещё успешней.