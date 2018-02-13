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День за днём с «Арктик-ТВ»13.02.18 19:30

В Мурманском областном онкологическом диспансере «койки работают» максимально эффективно

Капитальный ремонт в областном онкодиспансере, по крайней мере, в отделении радиологии, подошёл к концу. Напомним, изменения начались здесь ещё в 2016 году - с замены кровли. А в 2017 году привели в порядок все инженерные сети, начиная с отопления и водоснабжения, заканчивая пожарной безопасностью. Всего на эти цели направили 40 миллионов рублей. Примечательно, что во время реконструкции лечение не пациентов прекращалось.

Яркий цвет стен не излечит от тяжелых заболеваний, однако, скрасит напряженную атмосферу. С таким утверждением согласны и онкологи, и пациенты, вынужденные работать и  посещать диспансер. Во время реконструкции регистратуру переделали полностью: расширили зону ожидания. Теперь сотрудники отмечают, что даже времени на запись пациентов требуется меньше.

Онкологическая служба в Мурманске  была создана ещё в довоенное время. К середине прошлого века небольшой отдел разросся до отделения, а в 1970 году для него построили здание на улице Павлова. В последние 10 лет о ремонте в онкодиспанчере только мечтали, однако финансирования постоянно не хватало. Изменения начались в 2016 году, когда за счет региональных средств заменили кровлю и оконные блоки.  За два года на модернизацию и реконструкцию направили порядка 40 миллионов рублей. 

- Конечно ждем продолжения. Это всё делается для комфорта и  для более качественного лечения пациентов, - говорит Александр Давыденков, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Мурманской области. - Ждём обновления парка аппаратов.

В отделении радиологии проходят лечение тяжёлые больные, которым требуется лучевая терапия. Раньше в восьми палатах одновременно  находились более полусотни пациентов, теперь только 20. Связано это не со снижением заболеваемости, а плановой борьбой с «перенаселением».  В связи с новыми санитарными нормами,  дополнительные койки в палатах  запрещены. А сами медики всё больше людей обслуживают амбулаторно. 

- Наша цель, чтобы больные максимально эффективно использовали время нахождения в диспансере, - отмечает Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера . - Мы получаем препараты, которые нужно не девять дней вводить больному, а всего три. Это делается для того, чтобы «койки работали» максимально эффективно. Это позволит, не снижая эффективности, иметь диспансер большей коечной мощности.

В этом году обновления в диспансере продолжатся, в ближайших планах -  ремонт в поликлинике.

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