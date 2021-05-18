В Мурманском областном онкологическом диспансере установили новое оборудование

Электронные ускорители способны лечить раковые клетки без воздействия на здоровые органы. Для установки этих устройств в учреждении была проведена реконструкция специальных помещений – каньонов.

Электронные ускорители сегодня считаются, пожалуй, наиболее оптимальным средством борьбы с раком. Они облучают опухоль в толще ткани пучком частиц, не затрагивая при этом здоровые клетки, а, значит, не наносит им вред. Такое точное попадание в цель увеличивает шансы пациента на выздоровление. А с появлением в Мурманском областном онкодиспансере новых современных ускорителей процент на ремиссию увеличился в разы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это оборудование, с одной стороны, бережное и точное, а с другой стороны, позволяет гораздо большее количество людей лечить. И вот коллеги сейчас рассказывали, что минимум на 30% больше людей сможет получить соответствующую операцию и значительная часть из них сможет не просто лежать в больнице, а этих людей можно будет отпускать домой, потому что благодаря точности и современности оборудования минимизируются последствия после облучения».

Замены старого оборудования на новое ждали в областном онкодиспансере уже давно. Прежние ускорители, на которых лечили больных ещё в 70-е годы, излучали большое количество радиации, которая пагубно влияла на пациентов и медиков. Теперь ситуация значительно улучшилась.

Тем не менее, для размещения этих чудо-приборов необходимы специальные условия. Новые ускорители уже находятся в каньонах (кабинетах), которые предназначаются для установки такого оборудования. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» эти помещения были реконструированы, чтобы сделать использование приборов ещё безопаснее и эффективнее.