В Мурманском областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Стрелково-спортивный клуб ДОСААФ вместе с Туломским хуторским казачьим обществом провели турнир среди детей. В соревнованиях, организованных ещё по Советским нормативам, приняли участие 6 детских команд.

Андрей Ростовцев, атаман Туломского хуторского казачьего общества: «Это первая попытка нашего взаимодействия».

Иван Ладкин, начальник стрелкового клуба ДОСААФ и главный судья соревнований: «Наш стрелковый клуб, несмотря на все проблемы нашего сурового времени, продолжает функционировать. Мы работаем и с населением, и с военно-патриотическими организациями. Мы будем рады видеть всех у себя и сотрудничать со всеми».

На мастер-классах дети практиковались в стрельбе из традиционного казачьего лука, ребята учились собирать и разбирать автомат Калашникова. Участники соревнований смогли увидеть музей инструментов военного госпиталя времён Великой Отечественной войны и многое другое.

Андрей Ростовцев, атаман Туломского хуторского казачьего общества: «Если смотреть дальше, то двое молодых, подающих надежды, обучают детей крутке шашкой, вращению предметов вокруг своей оси».

Участвует в соревнованиях и команда хоккеистов из Кольского района. Ребята полны решимости показать лучшее, на что способны.

Антон Титов, тренер-преподаватель ДЮСШ Кольского района по хоккею с шайбой: «Спорт – это здорово! Спорт – это здоровье! Спорт – это характер. Это жизнь, это образ. Это здоровый образ жизни. Это идея. Этим обоготворяем детей и приобщаем их к разным действиям, будь то вооружение, будь это стрельбы».

Туломское казачество уже продолжительное время сотрудничает с центром помощи детям «Журавушка» из посёлка Причальный, приглашает детей на разные мероприятия – научиться чему-то новому.

Тимофей Феничев, воспитатель центра помощи детям «Журавушка», Кольский район, посёлок Причальный: «Во-первых, это патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание морально-волевых качеств, ознакомление с различными видами стрелкового оружия».

Стрелковый клуб ДОСААФ ведёт свою деятельность с 1946 года и готов принятия новых участников в свои ряды.