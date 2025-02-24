В Мурманском областном суде прошло первое заседание о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области

В процессе приняли участие также дети войны.

Задача этого судебного процесса, инициированного прокуратурой, как и подобных ему в других регионах России, определить юридический статус и признать действия, совершённые на территории Мурманской области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом жителей Советского Союза. Несмотря на то, что эти события произошли более 80 лет назад, они не имеют срока давности.

Андрей Каширников, первый заместитель прокурора Мурманской области: «14 июля 1942 года – бомбежка улиц Пушкинской и Ленинградской … Интенсивные налёты продолжались всё лето».

Прокуратура Мурманской области проделала большую работу, привлекла и свидетельства ветеранов, детей войны и экспертов в области истории Великой Отечественной войны.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Ситуацию в городе Мурманске докладывали даже верховному главнокомандующему … Взять Мурманск не удастся, они приняли решение его сжечь».

Своими воспоминаниями, а вернее воспоминаниями своей матери, работавшей в годы Великой Отечественной в кандалакшском госпитале, делился Юрий Ликатов, председатель общественной организации «Дети военного Мурмана», которая выступила заинтересованным лицом на заседании.

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «У меня мать медсестрой работала, конечно, но всё равно она вклад внесла какой. В День Победы не любила, говорила: «Сын, я не могу эти фильмы смотреть». Ей вручили орден Отечественной войны второй степени, медаль «За оборону Советского Заполярья», когда в Кандалакше был военный госпиталь, в 1947 году его только расформировали».

Члены организации и сегодня не могут вспоминать те страшные годы без слез на глазах. Организация «Дети военного Мурмана» оказывает помощь всем, кто сохраняет память об истории Мурманска. Благодаря её работе на свет появились важные для истории области книги: летописи «Великая Отечественная война глазами детей военного Мурмана», а также «Недетское детство маленьких мурманчан».

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «Я и еще нас три человека помогали, а потом в Питер отправили, где и получилась эта книга – на века. Моя внучка читает, им правнучки будут читать. Я ей подарил тоже».

Хладнокровное истребление советского народа происходило в том числе в плену и концлагерях.

Светлана Петренко, официальный представитель СК России: «Опираясь на архивные документы, следствию удалось ещё раз убедиться в том, что здания превратились в руины».

Такие сведения помогут не только установлению юридического факта – геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и будут полезны для изучения истории России и Мурманской области.