В Мурманске состоится День приёма предпринимателейНефинансовая карта жителя доступна для обучающихся Мурманской области до 18 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.25 19:30

В Мурманском областном суде прошло первое заседание о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области

В процессе приняли участие также дети войны.

Задача этого судебного процесса, инициированного прокуратурой, как и подобных ему в других регионах России, определить юридический статус и признать действия, совершённые на территории Мурманской области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом жителей Советского Союза. Несмотря на то, что эти события произошли более 80 лет назад, они не имеют срока давности.

Андрей Каширников, первый заместитель прокурора Мурманской области: «14 июля 1942 года – бомбежка улиц Пушкинской и Ленинградской … Интенсивные налёты продолжались всё лето».

Прокуратура Мурманской области проделала большую работу, привлекла и свидетельства ветеранов, детей войны и экспертов в области истории Великой Отечественной войны. 

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Ситуацию в городе Мурманске докладывали даже верховному главнокомандующему … Взять Мурманск не удастся, они приняли решение его сжечь».

Своими воспоминаниями, а вернее воспоминаниями своей матери, работавшей в годы Великой Отечественной в кандалакшском госпитале, делился Юрий Ликатов, председатель общественной организации «Дети военного Мурмана», которая выступила заинтересованным лицом на заседании.

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «У меня мать медсестрой работала, конечно, но всё равно она вклад внесла какой. В День Победы не любила, говорила: «Сын, я не могу эти фильмы смотреть». Ей вручили орден Отечественной войны второй степени, медаль «За оборону Советского Заполярья», когда в Кандалакше был военный госпиталь, в 1947 году его только расформировали».

Члены организации и сегодня не могут вспоминать те страшные годы без слез на глазах. Организация «Дети военного Мурмана» оказывает помощь всем, кто сохраняет память об истории Мурманска. Благодаря её работе на свет появились важные для истории области книги: летописи «Великая Отечественная война глазами детей военного Мурмана», а также «Недетское детство маленьких мурманчан».

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «Я и еще нас три человека помогали, а потом в Питер отправили, где и получилась эта книга – на века. Моя внучка читает, им правнучки будут читать. Я ей подарил тоже».

Хладнокровное истребление советского народа происходило в том числе в плену и концлагерях.

Светлана Петренко, официальный представитель СК России: «Опираясь на архивные документы, следствию удалось ещё раз убедиться в том, что здания превратились в руины».

Такие сведения помогут не только установлению юридического факта – геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и будут полезны для изучения истории России и Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире23:00«В небо за мечтой». Художественный фильм (6+)00:00«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)00:30«Рядовой Чээрин». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 2,4 тысячи самозанятых северян направляют страховые взносы в Отделение СФР по Мурманской области для формирования будущей пенсии-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 50 копеек, доллар прибавил почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане обратили внимание на необходимость капремонта фасада дома №31 по ул. Карла Либкнехта-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика