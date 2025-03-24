В Мурманском областном суде вынесли приговор по гражданскому делу о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Мурманской области

Александр Камерзан, председательствующий судья Мурманского областного суда: «Признать установленные действия и преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Мурманской области, военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Международного военного трибунала».

Задача этого судебного процесса - определить юридический статус и признать действия немецко-фашистских захватчиков, совершённые на территории Мурманской области, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом жителей Советского Союза. Такие дела не имеют срока давности, а установление и признание факта помогут предотвратить осквернение памяти погибших.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «К сожалению, сегодня в некоторых странах, в тех странах, которые освобождали наши деды, пересматривают историю Второй мировой войны, а судебные иски, которые проходят во многих регионах по признанию геноцидом, подтверждают, что мы продолжатели дел наших дедов, отстаиваем правоту. Наш замечательный поэт Николай Колычев сказал такие слова: «Если в людях память умирает // – Умирает совесть вслед за ней. // Потеряв свою родную память. // Нам придётся жить по лжи чужой».

Изучив архивные материалы и свидетельства ветеранов Мурманский областной суд вынес вердикт.

Александр Камерзан, председательствующий судья Мурманского областного суда: «Признать установленные действия и преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Мурманской области, военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Международного военного трибунала».

Одним из свидетелей по делу выступил председатель клуба «Дети военного Мурмана» Юрий Ликатов, для которого такое решение суда особенно важно. Ведь организация, которую он представляет, трепетно хранит воспоминания о своих героических родителях.

Юрий Ликатов, председатель клуба «Дети военного Мурмана»: «Во время войны мы – члены организации «Дети военного Мурмана» - находились здесь, в Мурманске, а наши родители уходили на фронт. Мать у меня здесь тоже воевала и до Смоленска дошла, поэтому у нее и Орден Отечественной войны второй степени и Медаль за оборону Советского Заполярья есть. В Кандалакше до 1947 года работала в военном госпитале».

Организация «Дети военного Мурмана» во главе с председателем решила сохранить все материалы дела для будущих поколений.