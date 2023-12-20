В Мурманском областном театре кукол готовятся к новогодним представлениям

На финишной репетиции отыграли постановку для самых маленьких «Три поросёнка».

Чем хороши классические произведения? Пожалуй тем, что у детей они вызывают новые и яркие впечатления, а у взрослых - приятные воспоминания. Поэтому на сцене Мурманского областного театра кукол готовят культовый проект - спектакль «Три поросёнка», поставленный по мотивам английского первоисточника.

Пётр Васильев, главный режиссёр Мурманского областного театра кукол: «Когда я стал взрослее и стал читать разную литературу и не только для взрослых, готовясь к постановкам, стал интересоваться первоисточниками, то я докопался до английских средневековых текстов. Это старая английская сказка, а не вариация Сергея Михалкова, которая нам известна, которая и мне была известна в детстве. Оказывается, что это очень серьёзная и кровавая сказка, если брать первоисточник».

Разумеется, что постановка нашего театра адаптирована для самых маленьких и добру всё же быть. А живая музыка, современные декорации и марионетки вместо привычных рукавичных кукол и вовсе позволят зрителям забыть о реальности, погрузится в другой мир.

Алевтина Торик, художник-постановщик спектаклей Мурманского областного театра кукол: «В «Трёх поросятах» мы сделали традиционные деревянные марионетки – вырезанные и раскрашенные. Это будет знакомство зрителя с настоящим марионеточным театром, где не видно актёров, которые работают с куклой. А это очень большая ценность и редкость сейчас».

«Три поросёнка» - это часть из многочисленных новогодних представлений театра кукол. Юных северян ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, настоящий сказочный интерактив.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Их будет ждать встреча с Дедом Морозом, героями сказки, с песнями, танцами, в общем, с праздничным настроением. Скоро нас ждёт ещё премьера спектакля в большом зале «Путешествие голубой стрелы». Его сдача тоже состоится сегодня или завтра. И 22 декабря наша новогодняя кампания начнётся этими спектаклями».

Приобщиться к новогоднему чуду можно будет с 22 декабря по 14 января.