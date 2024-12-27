В Мурманском областном театре кукол обосновался Дед Мороз

Традиционные губернаторские ёлки уже стартовали в Мурманской области, а значит, малыши погрузились в эту сказочную атмосферу. Например, в театре кукол проводят спектакли и встречи с Дедом Морозом.

Этого новогоднего подарка ждут все малыши Мурманской области – праздничных спектаклей в театре кукол в рамках стартовавших губернаторских ёлок. Попасть на представления имеют шанс отличники в учёбе и спорте, дети из многодетных семей и участников спецоперации.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы уже съездили в гарнизоны в середине декабря с губернаторскими ёлками. И сейчас проводим их на базе нашего театра. Спектакли в рамках губернаторских ёлок проходят со вчерашнего дня и по 29 декабря. Четыре дня проводим. Мы рады, что у нас полные залы зрителей. Хотелось бы вместить ещё больше, но это невозможно».

Артисты театра подготовили для маленьких зрителей красочный спектакль, поставленный по русской народной сказке «По щучьему велению».

Планируется, что в этом году не только на губернаторских ёлках, но и в рамках всей новогодней кампании, которая продлится до 12 января, театр кукол посетят не меньше 15 тысяч юных северян.

Важно отметить, что 9 и 10 января в стенах учреждения покажут спектакль и для взрослых. Это будет постановка «Ночь перед Рождеством».

А пока все делается для малышей. И даже Дед Мороз пришёл поздравить юных северян с наступающим Новым годом. Причём не только тех, кто был на представлении.

Дед Мороз: «Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои любимые! С Новым годом вас, с новым наступающим 2025 годом поздравляю! Поздравляю и желаю всего самого хорошего, всего самого доброго, всего самого прекрасного и замечательного. А главное, здоровья вам, счастья вам, счастья и любви. С Новым годом!».