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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.25 19:30

В Мурманском областном театре кукол прошёл творческий вечер с гостем фестиваля «Za СВОих» Алиасом Авидзбой

Открытый творческий фестиваль «Za СВОих» - это возможность узнать больше о героях специальной военной операции.

В рамках события в областном театре кукол открыли уникальную выставку. Здесь можно увидеть настоящую, побывавшую на поле боя, амуницию военнослужащих Северного флота, а также трофеи. Для Мурманска такие экспозиции не только дань уважения военнослужащим, защищающим Родину, но и традиция, которая взяла начало ещё в годы Великой Отечественной войны.  

Айгюль Тагиева, начальник научно-экспозиционного отделения Военно-морского музея Северного флота: «У нашего города-героя Мурманска очень богатая история».

Все экспонаты Военно-морскому музею Северного флота предоставили Управление ФСБ России по Северному флоту и 61 отдельная гвардейская бригада морской пехоты.

Вторая часть выставки знакомит посетителей с участниками специальной военной операции, награждёнными «Золотой Звездой» Героя России.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Это настоящие герои и о них нужно говорить».

Фестиваль «Za СВОих» получился очень масштабным. Это и выставки вооружения, формы, а также творческих работ.

На фестивале из первых уст можно было услышать и о том, что происходит на передовой.

Творческий вечер с Алиасом Авидзбой в театре кукол – одна из встреч, где можно пообщаться и задать вопросы.

Алиас Авидзба, участник спецоперации, доброволец из Абхазии, заместитель командира легендарной интернациональной бригады «Пятнашка». На встрече с молодёжью Алиас вспоминал, как в окопах, собравшись у буржуйки, он пел для ребят то, что помнил, то, что просили. Как перед одним из наступлений всё началось с Гимна России, который перед боем все, не сговариваясь, запели как один.

Алиас Авидзба, участник СВО, заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» и советник министра просвещения России на общественных началах: «Ни музыкальной грамоты, ни нот не знаю, но тем не менее знал два-три аккорда. На передовой сердце поет, как будто это всё про нас, про сегодняшний день».

Участниками вечера стали школьники, те, за кем будущее нашей страны. С ними Алиас знает, как найти общий язык, ведь он долгое время работал в системе государственной и молодёжной политики Абхазии. Именно им - подросткам в первую очередь ветеран СВО считает нужно доносить смысл того, зачем и почему всё это происходит и за что сражаются наши бойцы.

Алиас Авидзба, участник СВО, заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» и советник министра просвещения России на общественных началах: «Да, порой, очень часто дети задают даже провокационные вопросы».

Алиас Авидзба поделился с ребятами личными историями о душевных вечерах с товарищами, о чудесных спасениях, о традициях и поддержке в строю. Но лучше всего самые глубинные вещи доходят через творчество.

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