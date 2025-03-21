В Мурманском областном театре кукол прошла генеральная репетиция нового детского спектакля «Самый лучший папа»

Это постановка известного режиссёра из Пензы и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Владимира Бирюкова.

Один из самых востребованных режиссёров из Пензы Владимир Бирюков при создании спектакля «Самый лучший папа» взял за основу детскую пьесу-сказку отечественного писателя Владимира Орлова «Золотой цыплёнок».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Эту пьесу-сказку знают многие. По ней даже был снят мультфильм. Это очень трогательная и добрая история для самых маленьких детишек. Такие спектакли должны быть в детском театре. Кстати, сегодня, 20 марта, Международный день детского театра! Я очень рад, что такой режиссёр, как Владимир Бирюков, вместе с художником Алевтиной Торик создали этот спектакль и приехали к нам. Он впервые поставил спектакль в Мурманске. Если всё получится, возможно, мы ещё будем с ними сотрудничать».

Сюжет спектакля во многом повторяет известную пьесу-сказку. Однако режиссёр внёс в него и немало изменений.

Владимир Бирюков, режиссёр спектакля «Самый лучший папа», заслуженный деятель искусств Российской Федерации: «Я взял за основу сказку Владимира Орлова. Однако, был искренне возмущён тем, что там написано. У писателя папа добрый, а мама нехорошая. Мне кажется, что это абсолютно непедагогично и просто категорически недопустимо. Поэтому я придумал курицу, чтобы у ребёнка была настоящая мама, которая заслуживает любви и страдает из-за потери ребёночка. Так в финале возникает полноценная, счастливая и весёлая семья. На мой взгляд, очень важно, чтобы в сознании ребёнка мама и папа всегда оставались самыми любимыми и близкими людьми».

Одну из главных ролей – роль простоватого, но доброго и заботливого Волка в спектакле исполняет актёр Мурманского областного театра кукол Иван Песнев.

Иван Песнев, артист Мурманского областного театра кукол: «Мы ставим спектакль, проверяем реакцию детей. Иногда понимаем, что где-то он грубоват для ребятишек. Дети разные бывают. Кто-то может испугаться волка, а кто-то - простого червячка. Всякое может произойти».

Роль Курицы Рябы Ивановны же досталась мурманской артистке Елизавете Досаевой. По признанию девушки, она сразу прониклась своим персонажем, несмотря на то что сама ещё не стала мамой.

Елизавета Досаева, артистка Мурманского областного театра кукол: «Для каждой мамы рождение ребёнка – это особое чудо. И, конечно, каждая мама его любит сразу, изначально. И очень страшное событие – потерять своё чадо, своё дитя. У каждой матери при таких обстоятельствах случается переломный момент, ухудшается состояние. Она переживает за свою маленькую половинку».

Главный посыл спектакля – важность проявления искренней и всепрощающей любви к самым родным и близким людям. Причём он адресован не только детям, но и взрослым.

Владимир Бирюков, режиссёр спектакля «Самый лучший папа», заслуженный деятель искусств Российской Федерации: «Очень важно уметь проявлять любовь. Мы не все наделены этой способностью. Например, злой волк у нас, благодаря любви, становится добрым, превращается для цыпленка в настоящего папу. Это очень важно. В любой семье должны уметь проявлять любовь и учить этому ребёнка, чтобы он всю дальнейшую жизнь не был «букой», стеснительным, зажатым эмоционально».

Премьерные показы спектакля «Самый лучший папа» состоятся на сцене Мурманского областного театра кукол 22 и 23 марта.