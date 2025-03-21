Торжественное мероприятие, посвящённое 90-му Празднику Севера, состоится в рамках спортивной программы МАФ-2025Каждый десятый мурманчанин хочет, чтобы его дети зарабатывали более 500 тысяч рублей в месяц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.25 19:30

В Мурманском областном театре кукол прошла генеральная репетиция нового детского спектакля «Самый лучший папа»

Это постановка известного режиссёра из Пензы и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Владимира Бирюкова.

Один из самых востребованных режиссёров из Пензы Владимир Бирюков при создании спектакля «Самый лучший папа» взял за основу детскую пьесу-сказку отечественного писателя Владимира Орлова «Золотой цыплёнок».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Эту пьесу-сказку знают многие. По ней даже был снят мультфильм. Это очень трогательная и добрая история для самых маленьких детишек. Такие спектакли должны быть в детском театре. Кстати, сегодня, 20 марта, Международный день детского театра! Я очень рад, что такой режиссёр, как Владимир Бирюков, вместе с художником Алевтиной Торик создали этот спектакль и приехали к нам. Он впервые поставил спектакль в Мурманске. Если всё получится, возможно, мы ещё будем с ними сотрудничать».

Сюжет спектакля во многом повторяет известную пьесу-сказку. Однако режиссёр внёс в него и немало изменений.

Владимир Бирюков, режиссёр спектакля «Самый лучший папа», заслуженный деятель искусств Российской Федерации: «Я взял за основу сказку Владимира Орлова. Однако, был искренне возмущён тем, что там написано. У писателя папа добрый, а мама нехорошая. Мне кажется, что это абсолютно непедагогично и просто категорически недопустимо. Поэтому я придумал курицу, чтобы у ребёнка была настоящая мама, которая заслуживает любви и страдает из-за потери ребёночка. Так в финале возникает полноценная, счастливая и весёлая семья. На мой взгляд, очень важно, чтобы в сознании ребёнка мама и папа всегда оставались самыми любимыми и близкими людьми».

Одну из главных ролей – роль простоватого, но доброго и заботливого Волка в спектакле исполняет актёр Мурманского областного театра кукол Иван Песнев.

Иван Песнев, артист Мурманского областного театра кукол: «Мы ставим спектакль, проверяем реакцию детей. Иногда понимаем, что где-то он грубоват для ребятишек. Дети разные бывают. Кто-то может испугаться волка, а кто-то - простого червячка. Всякое может произойти».

Роль Курицы Рябы Ивановны же досталась мурманской артистке Елизавете Досаевой. По признанию девушки, она сразу прониклась своим персонажем, несмотря на то что сама ещё не стала мамой.

Елизавета Досаева, артистка Мурманского областного театра кукол: «Для каждой мамы рождение ребёнка – это особое чудо. И, конечно, каждая мама его любит сразу, изначально. И очень страшное событие – потерять своё чадо, своё дитя. У каждой матери при таких обстоятельствах случается переломный момент, ухудшается состояние. Она переживает за свою маленькую половинку».

Главный посыл спектакля – важность проявления искренней и всепрощающей любви к самым родным и близким людям. Причём он адресован не только детям, но и взрослым.

Владимир Бирюков, режиссёр спектакля «Самый лучший папа», заслуженный деятель искусств Российской Федерации: «Очень важно уметь проявлять любовь. Мы не все наделены этой способностью. Например, злой волк у нас, благодаря любви, становится добрым, превращается для цыпленка в настоящего папу. Это очень важно. В любой семье должны уметь проявлять любовь и учить этому ребёнка, чтобы он всю дальнейшую жизнь не был «букой», стеснительным, зажатым эмоционально».

Премьерные показы спектакля «Самый лучший папа» состоятся на сцене Мурманского областного театра кукол 22 и 23 марта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Молодые специалисты России получили более 100 млн приглашений на работу за последний год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:50«Крымские дачи». Развлекательная программа (12+)00:25«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:55«Тень». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли морковь, картофель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 24 копейки, евро снижается почти на 1,04 рубля-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика