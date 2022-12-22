В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания

В её рамках в театре кукол покажут два спектакля, один из них - «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушке» - для ребят от пяти лет.

Пётр Васильев, режиссёр-постановщик спектакля «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушке»: «Чтобы не делать зиму зимнюю, и так зима за окном! Чего ещё зиму показывать?! Мы решили сделать лето яркое, весёлое и про лягушек».

Готовить спектакль начали еще в августе и работы было проделано много. Одна из главных изюминок представления - игра на музыкальных инструментах, её артисты осваивали на ходу.

Денис Дмитриев, актёр: «Всегда очень интересно поработать над новым спектаклем. Но здесь была сложность, интерес, нервы в период знакомства с музыкальными инструментами. Потому что мы играем на инструментах. Такой интересный инструмент, наприме, как концертина. Знаменитый там-там-тадам. Сложный оказался инструмент, но надеемся, что всё будет нормально».

Спектакль о принцессе-воображуле, разгневанном волшебнике Лягушиного короля и несчастном Принце смело можно назвать поучительным. Слоган спектакля «Помогая другим, мы обретаем своё настоящее лицо!». Поэтому театральная труппа точно уверена, что детям и взрослым представление понравится, оно побудит задуматься и сделать выводы. Ну, и конечно, обрадует и удивит маленьких зрителей.

Пётр Васильев, режиссёр-постановщик спектакля «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушке»: «Чтобы было о чём поговорить с родителями, поиграть потом чтобы, чтобы игровая составляющая спектакля какое-то время не отпускала. Чтобы какие-то вещи запомнились и проигрывались в голове. Чтобы им хотелось продолжить играть на эту тему с родителями, с детьми. Запомнить какие-то мелодии, тогда, вроде бы, как мыслью ребёнок возвращается к спектаклю просмотренному, что-то домысливает».

По словам директора театра, ребятишек, пришедших на спектакли, будет ждать не один сюрприз.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Я не буду раскрывать все наши сюрпризы, которые ждут маленьких наших зрителей. Единственное, что хочу сказать, что всегда в нашей традиции после спектакля проходит новогодняя интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой, с героями сказочными. Она всегда очень музыкальная, очень интересная, подвижная».

Большинство билетов уже раскуплены, но всё ещё можно попытаться найти свободные места. Главное, поторопиться.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Программа будет интересная, как всегда. Театр кукол всегда радует новыми постановками и новыми программами. Так что приходите, мы рады вас видеть в наших зрительных залах».

Новогодняя кампания в театре кукол проходит с 23 декабря по 15 января 2023 года.